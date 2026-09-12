Aquí todos tienen (tenemos) la culpa

Durante años hemos tenido la tentación de pensar que para mejorar la educación había que hacerla más atractiva, más digital, más interactiva. Vamos, como si aprender tuviera que competir con TikTok, Instagram o YouTube. Pero aprender no siempre es divertido. Hay que hincar codos, memorizar, equivocarse, repetir, hacer ejercicios que no apetecen... En una palabra, estudiar.

Válgame Dios que no desprecio las nuevas metodologías ni deseo un regreso al tirón de orejas que doña Pilar me daba por no callar o el mandarme a recoger papeles de todas las clases del cole a lo que me castigaba la señorita Amparo por no llevar los deberes hechos. No. Pero el aprendizaje exige esfuerzo y disciplina. No es admisible que un adolescente que termina la enseñanza obligatoria no comprenda adecuadamente, según los datos del informe Pisa, un texto o sepa resolver con soltura un problema matemático. Quizás, por eso, y me pueden llamar antigua, la revolución educativa deba empezar por el subsuelo, es decir, que los niños lean todos los días, escriban, sepan expresarse, aprendan a concentrarse, duerman sin el móvil pegado a la almohada y comprendan que su vida no son solo los quince segundos de un video. Leer requiere atención, paciencia y esfuerzo. Exactamente las tres cosas que compiten en desventaja con una pantalla diseñada para ofrecer estímulos inmediatos.

El problema no es la tecnología. Es no saber ponerle límites.

Los adolescentes no son los únicos responsables. La escuela también necesita estabilidad. Y no la hay. Tras el convulso curso pasado con una larga huelga docente, movilizaciones y un enfrentamiento entre sindicatos y Conselleria que aún no ha cicatrizado, la estabilidad de este curso está cogida por hilos. Necesitamos profesores que tengan vocación y estén motivados, respetados, bien formados y con unas condiciones laborales dignas. Necesitamos centros con recursos suficientes, una Administración capaz de alcanzar acuerdos antes de que el conflicto llegue a la calle y familias que entiendan que educar no consiste únicamente en exigir resultados al colegio porque la escuela no puede hacerlo todo.

Pisa ha vuelto a poner sobre la mesa el problema y cuando una señal de alarma se enciende, lo sensato no es discutir sobre quién ha provocado el incendio. Lo sensato es apagarlo.