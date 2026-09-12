Del velero al trasatlántico

Escribíamos hace unos meses, con motivo de la final del Trofeo El Corte Inglés de Galotxa, sobre el zarpar de un humilde velero que se lanzaba a surcar los mares de la esperanza entre indiferencias y menosprecios. Pocos años después del inicio de la singladura, año 1976, aquel velero que partió con seis literas hubo de cambiarse por un barco que admitiese cincuenta camas. En aquellos tiempos la Federació era un despacho que abría un par de horas los jueves por la tarde, en la calle Arzobispo Mayoral, sede de la Delegación Provincial de Deportes que disponía de tres o cuatro funcionarios. Tal era la atención a todo el deporte valenciano.

Años después, gracias al frontenis y su explosión en los años setenta, se ocuparon unas dignas instalaciones en la calle Dr. Zamenof, el creador del esperanto. Al igual que pasó con la pretendida creación de un idioma universal la unión de frontenis y pilota valenciana no cuajó. La “pilota” estaba incluida dentro de la Federación Española, que cobraba las licencias para ocuparse exclusivamente de las modalidades vascas. En Valencia, mientras Genovés llenaba trinquetes y los clubes crecían y se estructuraban sólo unos pocos fieles de la pala en el desaparecido Jai Alai mantenían restos de lo que conocemos como pelota vasca. La presencia en la directiva de la Federación Española del presidente valenciano, Enrique Menéndez tenía el peso que tiene el cura de mi pueblo en la curia del Vaticano. Por eso, fue el expelotari de Massamagrell el primero en denunciar ese abandono y el primero en impulsar los deseos de creación de la Federació de Pilota.

Llegado el Estatut d’ Autonomia llegó una separación de la Española que fue la consecuencia natural de una unidad forzada y sobre todo de la indiferencia hacia unas modalidades prácticamente desconocidas para la pelota vasca que disponía de estructura consolidada y un peso político que se manifestaba en atenciones mediáticas. En las decenas de años de emisión del NO-DO sólo se conoce un pequeño reportaje sobre la inauguración del Trinquete Las Delicias de Ondara y por la influencia política de sus gestores. La pelota vasca televisaba las finales del manomanista e informaba cada domingo de las competiciones entre distintas federaciones. La pilota valenciana no existía aunque en Valencia figuras como Juliet, Rovellet, Eusebio, Genovés hacían vibrar a los aficionados.

Los inicios de la nueva Federació, primera en el registro de clubes y federaciones de la Comunidad Valenciana, no fueron fáciles porque una cosa es su reconocimiento en los boletines oficiales y otra disponer de financiación. Icónica fue la foto publicada en la prensa de varios presidentes de federaciones junto a la luz de una vela pues no había dinero ni para pagar los recibos de la luz. La ilusión creativa, el intenso trabajo de presidentes y sobre todo el crecimiento de clubes en las modalidades clásicas del Joc al Carrer, junto a la explosión de una era dorada con Genovés, Eusebio, Fredi, Sarasol, Xatet, Vicente, Viñes…, la creciente atención de los medios escritos y de la televisión valenciana junto a la sensibilidad unitaria de la clase política han permitido presumir de una hermosa realidad actual.

Asomarse a la actividad de la Federació es encontrarse con una amplísima actividad competitiva y de promoción, con el creciente interés por la promoción femenina, con una creciente proyección internacional. Esta temporada de otoño está ocupada por los campeonatos profesionales de Escala i Corda y Raspall, masculino y femenino; por las competiciones clásicas de clubes en Galotxa, Raspall, Llargues, escala i corda, frontó, frare, competiciones de rendimiento… una rica y numerosa oferta que moviliza a decenas de clubes, y varios miles de jugadores y jugadoras.

Aquel velero cargado de esperanzas se ha convertido en un trasatlántico que necesita de todas las atenciones para ser la casa de todos.