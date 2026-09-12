El valor/disvalor de las mujeres en el poder

En los grupos en los que transitamos las mujeres, en su mayoría informales con respecto al poder, nos ha sorprendido la violencia para descalificar a una mujer, que aspira a la presidencia de la Generalitat, difícilmente imaginable respecto a un adversario hombre. No se qué tipo de familias conoce el presidente de la diputación pero no es muy frecuente compartir la condición de hija con la de "llepaculs"…Y esta expresión es producto del machismo más puro, también el más rancio, en forma de un ataque verbal impensable entre hombres, entre los iguales, entre los que se consideran verdaderos y “legítimos” titulares del poder.

Hubo un tiempo en que se decía que era difícil encontrar candidatas…Y nos podemos preguntar ¿Cuándo y para qué buscan los hombres a las mujeres? Para nacer: les gustaría que no fuese así, pero, de momento no se puede; igualmente, para reproducirse porque incluso los vientres de alquiler son parte de una mujer si bien degradada por la necesidad; y….por último, en la cúspide de la indignidad, para satisfacer su deseo ilimitado de 'tener sexo'.

Y, pese a este panorama nada fácil, las mujeres hemos querido ser iguales, tener derechos, y participar en todos los espacios en los que se desarrolla nuestra vida rompiendo esa foto fija de 'putas y sumisas' que la sociedad se empeña en mantener.

El caso que motiva estas líneas es un ejemplo de la dificultad inmensa, inabordable e insufrible para algunos de aceptar que las mujeres también tienen derecho a participar del poder. Por ello la igualdad figura en todas las declaraciones de derechos y en los textos constitucionales que, como el nuestro, también lo considera un valor. Por ello, que necesitemos leyes especiales y específicas para tener un estatus como el de cualquier hombre… pone en cuestión el mejor discurso sobre la igualdad.

Si la 'otra' hubiese sido 'el otro', jamás se habrían utilizado calificativos tan degradantes. Lo que no admite duda es la urgencia de ocupar de forma irrevocable los espacios de decisión.