El dividendo Trump

Hacer promesas ilegales es un incentivo para acabar con la legalidad. Al final esas promesas son tan golosas, que el argumento básico, si no se cumplen, es echarle la culpa a la legalidad que impide hacerlo. Esa es la mayor amenaza para un sistema político. La promesa apunta a romper la legalidad para así beneficiar a la ciudadanía sin ataduras. Pero finalmente, la aspiración es disponer de un poder sin trabas, sin límites legales, discrecional y total para propio beneficio.

Un ejemplo lo dio la Sra. Ayuso cuando quiso escapar a una violación de la ley -comprar una vivienda como residencia personal con la excusa de usarla para actividades oficiales-. Al ser descubierta, dijo que usaría el dinero de la venta del ático de Chamberí -seis millones de euros- para compensar a los perjudicados por los incendios de la Comunidad de Madrid. La promesa tiene todo el aspecto de un trapicheo personal. Recupero seis millones por aquí -veremos si es verdad- y los entrego a los que se quedaron sin casa por el fuego. Tras la promesa está el sueño de usar el dinero público a discreción. Como si no hubiera administración ni ley. El poder como un asunto personal.

Esta es la mentalidad totalitaria. Reducir la política a discreción personal. Por sí sola, no es ninguna de las formas de totalitarismo que conocemos, fascista, nazi, estalinista o populista. Es la base de todas ellas. La mentalidad totalitaria se esmera en sugerir que, si tuviera las manos libres, haría muchas cosas en beneficio del público. Pretende conseguir la obediencia por el procedimiento de aumentar las expectativas en la violación de la ley. No promueve la corrupción mental de los gobernados tanto por la fanatización ideológica -algo que deja para las cohortes de choque-, como por la hipocresía de ofrecer beneficios paternalistas y protectores, junto con la promesa de una complicidad en el crimen sin responsabilidad alguna. Por eso los líderes totalitarios despolitizan a marchas forzadas con promesas ventajosas para todos. Obtienen confianza y cheques en blanco y, cuando se les recuerde cumplir las promesas, siempre echarán la culpa a los residuos de leyes que resten en pie. Hasta que su poder y la vileza general sea demasiado grande como para aplastar a quienes le recuerden sus promesas.

La ley bien establecida -nacional o internacional- estorba directamente al político con pretensión totalitaria de imponer su criterio. Elon Musk, en 2024, ya ofreció la posibilidad de ganar un millón de dólares a quienes firmaran una petición en defensa de la primera y segunda enmienda en los estados americanos especialmente sensibles a una interpretación restrictiva de la libertad de opinión y de portar armas. Comprar votos es ilegal e indigno, pero ¿quién hace ascos a un millón de dólares? La cosa sigue coleando en mil frentes judiciales, entre ellos, las denuncias por impago.

Ahora, en el gran mitin de la campaña de las elecciones de medio mandato, Trump ha ofrecido a cada ciudadano americano un pago de 5.000 dólares si ganan las candidaturas republicanas. Eso sería un gasto de aproximadamente un billón de dólares (en el sentido europeo). Nadie sabe de qué partida presupuestaria va a salir ese gasto, en un país con una deuda pública de 40 billones, ni cómo se va a pagar, ni quién debe aprobarlo, pero eso da igual. Si no llega a los bolsillos de los americanos, será culpa de la ley federal que prohíbe influir en el voto mediante pagos. Y eso es lo que se quiere desmontar, la ley federal.

Todo poder totalitario en ciernes tiene detrás una cohorte de abogados y de jueces amigos que busca la manera de violar el espíritu de la ley. Al disponer de esta legión de consejeros, el poder totalitario en ciernes se parece a la mafia. Fueron famosos los abogados que asesoraron a Bush sobre formas específicas de tortura que sorteaban la ley. Los abogados de Trump le han dicho al oído que no hable de un pago, sino un incentivo; que no pagará a nadie antes de votar, sino después; y que por eso es un dividendo, no una compra. De esta manera, impone la idea decisiva que lleva a la despolitización radical. El Estado es una empresa y todo lo que tienes que tener hacia él es una buena expectativa respecto de tus intereses económicos privados.

Fue Edmund Burke, el más inteligente de los conservadores, quien dijo que un Estado no es una sociedad de acciones. Demos a los conservadores el reconocimiento debido por acuñar algunas verdades inolvidables. Lo que tenemos delante es una revolución en la forma de comprender occidente, el capitalismo y el Estado, que sólo puede ser vencido si también se moviliza el buen sentido del pensamiento conservador. Tenemos un ejemplo inolvidable en un extraño anglicano, Lewis Carroll, el autor de Alicia a través del espejo. De allí extraemos una sátira de Trump, el gran amigo de Epstein.

Carroll nos describe la escena de la forma arbitraria en que Humpty Dumpty, un huevo gigante, fiel seguidor de Hobbes, utiliza las palabras. Cuando Alicia protesta, el gran huevo le responde: "Cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo decido que signifique, ni más ni menos". La mentalidad totalitaria del gran huevo hablante se expresa en su última justificación así: “La cuestión es saber quién manda aquí”. El gran huevo siempre plantea la misma cuestión. Golfo de América, Lago de América, Estrecho de Trump, todo cambiado. Cuando un pequeño gran huevo casero comience este baile entre nosotros, que afectará a leyes fundamentales, tengo mucha expectación por ver cómo reaccionará nuestro TC, nuestro Tribunal Supremo y nuestro CGPJ.