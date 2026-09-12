Opinión | Alaquàs
Elogi dels investigadors de la història local
És la història de la gent del poble al llarg del temps la que ens fascina, la que afavorix la nostra imaginació
Fa uns pocs dies s’ha presentat al Castell d’Alaquàs el volum 46 dels Quaderns d’Investigació. Un any més, els autors i autores dels estudis, ens han descobert imatges inèdites dels sabers locals que ens han fet reviure desenes d’històries interessants.
Visitar arxius, esprémer textos, desenvolupar hipòtesis de treball, imaginar què va passar en el poble en un moment determinat; tindre la sensibilitat de pensar en la gent que va viure cada instant; reconstruir allò que ens conten els papers d’altres segles per tal de comprendre-ho; arribar a “reviure” els sentiments d’aquelles persones que protagonitzen els documents..., ens fa descobrir històries personals o socials, la majoria oblidades, on es mostra la resistència, la tendresa, l’amor, la noblesa, la ira, les dificultats, les alegries..., de les dones i homes que han viscut al poble al llarg del temps.
És la vida de les persones la que ens interessa. És l’emoció per descobrir les circumstàncies, les vicissituds, les creences i també l’economia, l’art, les idees, el món material i espiritual, d’estes persones el que està darrere de qualsevol investigació. I som conscients que els estudis que publiquem sempre volem que ens ajuden a reflexionar sobre les visions vitals de la gent, a vegades diversa en llengües, creences i costums, però que durant segles, conformen el cos del pensament local.
Els personatges que apareixen als documents que estudiem viuen a Alaquàs. Són les seues històries les que estudiem i la quotidianitat dels seus actes la que apreciem. Per això, agraïm la llavor dels investigadors i d’aquelles persones que se sumen a la recerca d’informació. Tots podem descobrir el valor de les fotografies que tenim a casa i que pertanyen a persones conegudes i estimades; tots podem fer preguntes a persones que tenim a prop perquè ens il·lustren sobre les tradicions i costums que ens han acompanyat des de xicotets; tots podem llegir i interpretar les cartes que un familiar escriu a un altre contant les peripècies de la seua vida... És la història de la gent del poble al llarg del temps la que ens fascina, la que afavorix la nostra imaginació. Més tard, compartir les investigacions a través dels Quaderns o en qualsevol altra publicació, pot complir les expectatives intel·lectuals d’aquells que estimen investigar les vicissituds de la gent del nostre poble.
La història d’Alaquàs representa una immensa aventura on apareixen llauradors, artesans, militars, administradors, comerciants, retors..., i també dones, les dones que treballen en els mateixos oficis que els homes, però que ningú les nomena quan es parla d’allò que fan. Solament les investigacions ens poden donar llum sobre els fets i, per què no, els somnis de les persones d’altres èpoques. I és molt bonic comprovar cada any que nous investigadors s’unixen al projecte d’indagar sobre la gent que passa la vida entre el treball, la pietat, les reunions familiars, les festes, les epidèmies, el dol..., tot allò que constituïx la seua gran empresa vital.
Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, al llarg de quaranta-sis anys ha estat una mena de manufactura de ciència, un espai per transmetre la investigació de la història compartida. I enguany, de nou, a les seues pàgines es mostra la interacció intel·lectual entre la gent del poble de cada temps i els historiadors, que com Adrià Hernàndez, Francesc Ferre, Vicent Sanz, Tomàs Roselló, Rafa Garrigues, Rafa Roca, Enric Juan, Pilar Latorre, Ximo Llorens, Ángeles Nieto, David Gómez, Enric Parreño, Miquel Cubells i Iván García, investiguen les seues veus en un món que canvia contínuament i on les històries de les persones discorren ràpidament, massa ràpidament.
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