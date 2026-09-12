Cuando los nazis hicieron de la persecución de los judíos un juego de mesa

Donald Trump autorizó el 3 de septiembre la introducción en la web de la Casa Blanca de cinco juegos de acceso gratuito para solaz de sus seguidores. Dos de ellos tienen que ver con su política migratoria: Built the wall («Construye el muro») y Rio Run. El objetivo del primero es obvio. En el segundo, un avatar virtual de Tom Homan, el director interino de ICE, se dedica a capturar —cazar, dirían por aquí algunos— migrantes y agruparlos en filas para su deportación. Es la «ludificación de la xenofobia», leo en algún artículo; la «deshumanización “divertida” de los migrantes», apunta Sébastian Seibt en France24. Nada nuevo bajo el sol, en realidad.

En 1938 salía a la venta en Alemania Juden Rauss! («¡Fuera los judíos!»), un juego de mesa para niños y adolescentes que disponía de un tablero de cartón, dados y fichas de material plástico. En el tablero estaban dibujados una ciudad amurallada y seis itinerarios divididos en casillas. El pasatiempo consistía en expulsar cuanto antes a los judíos de la ciudad mediante acciones premiadas, como la confiscación de sus bienes o la expulsión de sus domicilios. Ganaba la partida quien primero alcanzaba la última casilla de su itinerario. En el centro del tablero había impresas dos frases cuyos mensajes no podían engañar a nadie: Zeige Geschick im Würferspiel, damit Du sommelst der Juden viel! («¡Sé hábil lanzando y haz llorar a los judíos!») y Gelingt es Dir 6 Juden rauszujagen, so bist Du Sieger ohne zu fragen! («¡Si logras expulsar a seis judíos eres el ganador incontestable!»). Las fichas, antropomórficas, lucían sombreros de forma cónica que reproducían los tocados impuestos a los hebreos en ciertas zonas de Europa tras el IV Concilio de Letrán de 1215 con el fin de identificarlos cuando salían del gueto y se desplazaban a otras zonas urbanas.

En 1935, es decir, unos tres años antes de distribuirse en los comercios Juden Raus!, el Fondo Nacional Judío había puesto en circulación en Alemania un juego de mesa donde también es protagonista la emigración hebrea a Palestina. Das Alijah-Spiel («El juego de Aliá») proponía a los participantes alcanzar Tierra Santa desde un singular punto de salida, la Oficina de Palestina en Berlín, siguiendo un itinerario cuyas casillas tenían premios y obstáculos que podían acelerar o retardar el proceso. Ganaba la partida quien llegaba antes a la meta. El juego perseguía algo más que el mero entretenimiento. Su objetivo era mentalizar a pequeños y grandes de la necesidad de abandonar Alemania ante la dificultad de los tiempos, proporcionándoles la información necesaria para el viaje e instruyéndolos en aquellas habilidades que les permitirían sobrevivir y llegar con bien a su destino.

¿Llegaremos a esto?