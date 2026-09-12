La newsletter de Joan-Carles Martí: La universidad que necesitamos

Querido lector, querida lectora:

Septiembre devuelve a las universidades su pulso habitual. Aulas llenas, campus en marcha y ceremonias de apertura que, entre solemnidad y tradición, sirven también para recordar qué papel queremos que juegue la universidad en la sociedad valenciana. Esta semana han abierto curso la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV). Dos actos distintos, dos discursos diferentes y, en el fondo, la preocupación de que la universidad no puede limitarse a expedir títulos.

Juan Luis Gandía, en su primer inicio de curso como rector de la UV, reivindicó una institución pública, autónoma y democrática, pero vinculada a la sociedad valenciana. José Capilla, desde la UPV, puso el foco en la necesidad de construir el futuro y hacerlo, además, con vocación internacional. Ahí está uno de los movimientos más interesantes de este nuevo curso, como es la apuesta pionera de la UPV en China junto a Beihang University. No es simplemente un proyecto académico en el extranjero. Es la decisión de situar a una universidad valenciana en uno de los grandes espacios donde hoy se disputa la carrera tecnológica mundial.

Durante demasiado tiempo hemos hablado de internacionalización universitaria como sinónimo de Erasmus, congresos o intercambios. Hoy significa estar donde se investiga, se innova, nacen nuevas industrias y donde se decide buena parte de la economía del futuro. Pero mirar al mundo no sirve de mucho si al mismo tiempo se pierde contacto con lo que ocurre a pocos kilómetros del campus. La lección inaugural de Pilar Serra Añó en la UV ofreció un ejemplo muy claro. Habló de neuroplasticidad y fisioterapia, pero puso sobre la mesa la contradicción de aumentar los graduados y, sin embargo, sigue faltando fisioterapia en la sanidad pública. Ahí está probablemente la cuestión central. La universidad tiene que convertir conocimiento en soluciones.

La inteligencia artificial cambiará miles de empleos. La transición energética necesita ingeniería y ciencia. El envejecimiento exigirá nuevas respuestas sanitarias. La vivienda condiciona la vida de los jóvenes. Y la reconstrucción tras la dana necesita conocimiento en urbanismo, infraestructuras, meteorología y gestión del territorio. Tenemos ese conocimiento muy cerca. La UPV y la UV concentran miles de investigadores, docentes y estudiantes. Son dos de los mayores depósitos de talento de la Comunitat Valenciana. La cuestión es cuánto de ese talento acaba circulando por nuestras empresas, administraciones, hospitales o centros educativos.

Por supuesto, para hacerlo hacen falta recursos. La financiación universitaria sigue siendo un asunto pendiente. Pero la reivindicación económica debe ir acompañada de excelencia y rendición de cuentas. La universidad pública debe recibir más porque puede aportar mucho más. Quizá este inicio de curso deje una imagen especialmente útil. La UPV mira hacia China mientras la UV reivindica desde La Nau su vínculo con la sociedad valenciana.

No hay ninguna contradicción. La universidad que necesitamos debe hacer exactamente las dos cosas.

En el radar:

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