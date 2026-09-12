Contra los nietos de Cruyff

El Llevant pilla al superlativo Barça de Hansi Flick en un momento dulce, con carrerilla. Venían de conquistar Liga y Supercopa. Y la columna vertebral del Barça que ganó el Mundial (Joan, Cubarsí, Eric, Rodri, Gavi, Pedri, Olmo, Lamine) ha seguido arrollando a quien se pusiera por delante. Es más que calidad individual, que también. Es Masia y es filosofía de club, algo que no se implementa de un día para otro. Es herencia del astro holandés. Johan Cruyff (1973-78 como jugador; 1988-96 como entrenador) cambió la historia del FC Barcelona para siempre. Y, si me apuran, la del fútbol. Ha llovido. Y la influencia sigue omnipresente. Siempre nueva y siempre moderna. No solo en Barcelona.

13 veces más gasto en plantilla. Ayuda, claro, la connivencia de la patronal, que viene de anunciar la disponibilidad de coste en plantilla para esta campaña: 586 millones en Ca’n Barça; 45 en Orriols. 13 veces más. Madrid (833M), Barcelona (586M) y Atlético (361M) suman un 57% del total de Primera , lo que evidencia el abismo que está matando la competición, auspiciado por la política de Tebas para fijar el reparto de beneficios.

Cruyff en Orriols. Nos costó la ruina y casi la desaparición, pero en la campaña 1980-81 nos marcamos la fanfarronada del siglo y tuvimos el placer de ver de corto al genio que se echaba un pitillo en el descanso. Cuando la noticia saltó a las portadas de prensa, el levantinismo en pleno estuvo a punto de infartar. Nadie daba crédito. Los niños de entonces nunca olvidaremos las mariposas en el estómago, al observarlo merodear el área rival. Aunque fuese contra el Palencia. Podría escribirse un guion de cine –y lo podría haber firmado Berlanga– sobre la estancia del astro en Valencia: el cese de Pachín, la llegada de Rifé, las taquillas embargadas, los chantajes para cobrar, el aval del Club de Tenis… Aquello acabó “com el ball de Torrent”, como no podía ser de otra forma. Un Llevant que estaba para ascender a Primera se quedó en mitad de tabla, con un agujero económico colosal que provocó descender dos categorías de golpe, la temporada siguiente. Y un volver a empezar en Tercera. La llegada de Cruyff desequilibró al equipo y dejó temblando los cimientos del club. Los dirigentes levantinos que le engañaron e incumplieron sus promesas, lo acusaron de pesetero. Lo cierto es que Cruyff vivió una pesadilla y perdonó el Club de Tenis. Lo que hoy es el Centro Comercial Arena pudo ser suyo. Desgraciadamente, Johan no cambió al Llevant para siempre, como haría con el Barça. Ni siquiera un poco. No en balde, desde entonces hemos tenido ocasión de estar a punto de desaparecer cuatro o cinco veces más, de forma cíclica. Pero verlo impartir su magisterio entre las huertas de Sant Llorenç, cuando el Nou Estadi y el propio Llevant eran un barco a la deriva, fue algo inolvidable.

El 5-4. Ante la visita del equipo más en forma del mundo, la resistencia levantina saca a pasear el historial de victorias. Por cimentar la esperanza. ¿Por qué no puede volver a suceder? Sin irnos a los cuartos de Copa de los años 30, todos tenemos en mente aquel 5-4, que llegó a ser 5-1 y casi acaba en remontada. Nunca vimos un Llevant que se pareciera tanto al sello de Cruyff, como con Paco López en el banco. Y precisamente contra el Barça tuvo su punto álgido.

¿Es posible ganar? Sería hacerlo seguramente contra el Barça más intratable y voraz que ha visitado el campo levantino. Pero somos el Llevant. Y ningún sueño nos parece inalcanzable. Y para acabar, una estadística para el optimismo: los granotes no pierden en casa desde febrero, cuando Mikautazde dio la victoria (0-1) al Villarreal.