Las palabras importan y en política más. Ocurre, en ocasiones, que lo que se dice no se acompasa con lo que se piensa o se hace, y a la inversa. Pero hay momentos en los que el lenguaje puede actuar como un espejo implacable del subconsciente. Cuando el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, recurrió al insulto en las redes sociales llamando “lameculos”, “sumisa” o “no vales para nada” a la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, no solo estaba rebajando el listón del decoro institucional: verbalizaba una estructura mental profundamente arraigada con el machismo político.

Sabemos que un contexto así, el insulto también es la consecuencia de la falta de argumentos. Y ahí es donde reside el origen del exabrupto: la incapacidad de responder con datos y con juicio a la fiscalización sobre la gestión de la Dana. Pero no se puede olvidar que, en este caso, ello está unido a una concepción muy machista de la política. ¿Acaso le habría dicho algo así a un hombre? La respuesta a la pregunta está implícita en los calificativos de Mompó hacia Morant. Porque no se trata únicamente de insultar a la adversaria, sino de rebajarla por el hecho de ser una mujer. Algo de lo que también da cuenta la forma en la que se disculpó el presidente de la Diputación de Valencia: negando la connotación machista, indicando que Morant se había victimizado y rematando que “a la política se viene llorado”.

Las palabras importan y en política más. Porque legitiman conductas, impactan en la percepción que la sociedad tiene sobre algo y pueden generar realidades en un sentido o en otro. El hecho de que un cargo público con una elevada responsabilidad institucional, como lo es el presidente de la Diputación de Valencia, utilice este lenguaje en la controversia pública no es una cuestión menor, sino todo lo contrario. Una cosa es la contundencia y otra la agresividad verbal para defender una posición o atacar al adversario. Pero para distinguir esto y poderlo aplicar hay que tener argumentos y principios. Justo lo que le ha faltado a Mompó. ¿Vamos a aceptar hechos así en el debate público? ¿Vamos a aceptar que el machismo forme parte del lenguaje institucional sin que ocurra nada? Yo no estoy dispuesta. ¿Y usted?