¿Seremos tan malísimos?

Tras la nueva derrota del Valencia en el Pizjuán, todos somos Rodri. Las cámaras captaron en Mestalla ese comentario de extrañeza sobre el equipo de Lim —«son malísimos»— y el capitán de España y mejor jugador del pasado Mundial tuvo que salir después a dar explicaciones con elegancia. Lo interesante, como tantas veces demuestra el fútbol, está en la trastienda. Porque ante las cámaras se impone el paripé. Como ocurrió en el multitudinario acto de inicio de curso del PPCV en El Puig. Y eso que solo unas horas antes habíamos asistido a una guerra de carteles, con la desaparición de los tres presidentes provinciales —Toni Pérez, Marta Barrachina y Vicent Mompó—, que auguraba algún encontronazo en directo. Se mantuvieron las formas, para tranquilidad de la mayoría de populares ajenos a la alta tensión instalada en la cúpula del PPCV ante el ninguneo de Núñez Feijóo. Esos cargos y militantes que, en los corrillos, preguntaban por qué Génova sigue sin confirmar a Pérez Llorca y que, después del estrés provocado por la larga agonía política de Carlos Mazón tras su gestión de la dana, esperaban algo más de comprensión desde Madrid. Pero ni por esas.

Iniciar el curso político sin la confirmación de Llorca como candidato a la presidencia de la Generalitat no figuraba ni en los mejores planes de la oposición. Y mucho menos en los del PPCV, que, por obra y gracia de Feijóo, llegarán al último debate de política general en las Corts antes de las elecciones con un president menos fortalecido de lo que merecía la ocasión.

El plan previsto era salir airoso del parlamento y celebrar después el Nou d’Octubre como toca. Recuerden que el año pasado nubarrones reales suspendieron los actos del Dia de la Comunitat Valenciana mientras sobre el Palau, todavía ocupado por Mazón, se acumulaban otras tormentas políticas. Así que, si no se produce un giro de última hora, cada vez menos probable, el único candidato confirmado a la Generalitat que subirá a la tribuna de las Corts será Joan Baldoví.

Ninguna cámara, ni tampoco ningún chat, ha pillado de momento a Feijóo calificando de «malísimos» a los actuales dirigentes del PPCV. Que nadie espere, por tanto, una rectificación a lo Rodri. Y la excusa de que todo el partido está centrado en Ceuta es solo una media verdad. Porque, siendo cierto que la crisis ceutí constituye el último capítulo de un Pedro Sánchez en descuento, se entiende menos que Génova esté dando oxígeno a una de las federaciones socialistas más identificadas con el líder del PSOE justo después de la confirmación de Diana Morant como referente de la oposición. Un PSPV que, pese a su propia y siempre animada trastienda, anda más ordenado que otras veces y ha preparado para el próximo fin de semana una convención muy americana en Alicante con la que insuflar ánimos a la tropa.

El paisaje deja la impresión que las organizaciones valencianas de los principales partidos pintan entre poco y nada en Madrid, donde el denominado «problema valenciano» suele abordarse tarde y casi siempre mal.

El curso universitario

La apertura del curso en la UV y la UPV vuelve a poner sobre la mesa que la Comunitat Valenciana concentra en sus campus una enorme cantidad de conocimiento, talento e investigación. La cuestión es si sabemos aprovecharlos. El verdadero valor de las universidades no se mide solo por los títulos que expiden, las investigaciones que publican o su posición en los rankings, sino también por su capacidad para convertir conocimiento en soluciones. Y demasiadas veces sigue faltando el puente entre la universidad y las empresas, los hospitales, las administraciones o los centros educativos. La apuesta de la UPV en China demuestra que nuestras universidades deben estar allí donde se decide buena parte del futuro tecnológico. Necesitamos universidades abiertas al mundo y, al mismo tiempo, comprometidas con su territorio. Las universidades deben mirar bastante más hacia la sociedad valenciana. Porque el conocimiento acumulado que consigue salir del campus mejora la vida de la gente.

La crisis del Valencia

El Mundial volvió a demostrar que el fútbol es un fenómeno de masas que desborda a sus seguidores más acérrimos y acaba influyendo en el estado de ánimo de toda una sociedad.

Por eso la larga crisis del Valencia desde la llegada de Peter Lim a Mestalla amenaza con desembocar en algo parecido a una depresión colectiva para los valencianistas y para quienes conviven con ellos. A la evidente crisis deportiva y social del club se añade ahora la construcción de un nuevo estadio que se levanta en la entrada oeste de València y que debería convertirse en algo parecido a lo que ya representa el Roig Arena. El problema es que un estadio no puede rescatar por sí solo a un club. Y, si nadie lo remedia, el Nou Mestalla corre el riesgo de convertirse no en el monumento al renacimiento del Valencia, sino en el gran panteón de una entidad señera.

¿Somos tan malísimos?