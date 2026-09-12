¿Un territorio en depresión?

Mientras escribo, hace 25 años el mundo se dislocaba y entraba en una fase violenta y distópica que nos ha traído hasta aquí con la lengua fuera y los ojos rotos. La tarde de aquel 11 de septiembre, cuando Nueva York olía a polvo, Paul Auster escribía un artículo de urgencia entre el miedo y la incredulidad. “Y así empieza finalmente el siglo XXI”. Comenzó el siglo y una era. De espectacularidad, sed de venganza, fanatismo, crueldad desenfrenada, deshumanización... Los rasgos de aquella jornada se han extendido como marca de un tiempo. Las consecuencias de aquel día son el mundo de hoy. Por un lado, rabia, temor, odio y nacionalismo de búnker como respuesta. Por otro, una sociedad desorientada que no ha dejado de levantarse, pese a los golpes nuevos, como el 11M, la pandemia, Gaza… “Sube, pon tus manos en las mías”, dice el estribillo de la canción que Springsteen dedicó a aquel día. Como metáfora, el polvo de muerte y destrucción que cubrió la ciudad aquel 11 de septiembre de hace 25 años ha llegado hasta aquí impidiendo ver con claridad el mundo.

La paradoja (uno siempre ve paradojas) es que, hoy, la principal huella valenciana en la gran capital del mundo es el grandioso edificio que se levanta sobre las ruinas de aquellas torres y que intenta evocar una emoción de luz y renacimiento. Sí, es de Santiago Calatrava.

Y aquí estamos, en este pequeño rincón mediterráneo, un cuarto de siglo después, buscando enemigos antes que soluciones, según la lógica destructiva que se ha impuesto. Lo hemos visto con los datos de PISA, que son básicamente una sirena de alerta ante la sociedad que estamos dejando. Las notas de los alumnos españoles son las peores de la serie histórica. Y dentro de España, las de la Comunitat Valenciana son más preocupantes aún: últimos en matemáticas y ciencias; penúltimos en comprensión lectora. Uno hubiera soñado en estos días que el president de la Generalitat (también el del Gobierno, pero queda más lejos y la enseñanza es competencia transferida) llamara a la principal representante de la oposición para sentarse juntos y empezar a sacar la educación de la disputa de partidos. Un gesto necesario desde hace décadas y que lanzara un mensaje diferente, positivo y esperanzador a la sociedad. Pero no. Lo que ha habido es lo natural en estos tiempos: tirar la culpa de un lado a otro. Y tú más, ya saben.

Quedarse en la burbuja es lo más fácil. Romperla tiene riesgos. Cuando digo burbuja, digo bloque. Ha habido más oportunidades recientes. Y no ha pasado. ¿No podía el Consell haberse abstenido (al menos, abstenido) en la votación de la nueva financiación autonómica, que supone una evidente mejora para la Comunitat Valenciana pese a todas las dependencias políticas que el proyecto tenga de origen? Lo mismo pienso de los presupuestos de la Generalitat de 2026, a la vista de los documentos aprobados finalmente, con tanta influencia de la ultraderecha de Vox. ¿No hubiera sido mejor que Pérez Llorca hubiera prorrogado las cuentas anteriores y hubiera fijado un rumbo propio sin las ataduras de los ultras? En ambos casos se ha actuado según el orden natural de las decisiones que emanan desde Madrid.

Llorca y Morant, en un acto en junio pasado. / Germán Caballero

Ese es el aroma que desprende la política valenciana en este momento: el alineamiento (o sometimiento) a los dictados y estrategias de la dirección central del partido. Aclaremos: es algo que afecta a los principales partidos, si bien tiene más trascendencia lo que sucede en el PP porque es el partido que gobierna la Comunitat Valenciana. Alguien dirá: ¿se podía esperar otra cosa cuando Llorca está a expensas de ser ratificado como líder y candidato por Núñez Feijóo? En una sociedad con una estructura política de más calidad, las circunstancias internas de partido no deberían afectar al bien común de todos los valencianos.

Pero el tiempo actual no está en esas lógicas, descalificadas como buenistas. O utópicas. Curioso el tiempo en que la utopía parece un concepto cargado de negatividad. A mí, este tiempo valenciano me aparece envuelto en una bruma de depresión. O al menos de desencanto. Puede que sea una desviación personal y condicionada por ser una mirada desde València. Pero son los resultados negativos ahora de PISA, antes la dana y la manera cómo se afrontó y se gestionó, el envío de trenes de segunda mano para la red de Cercanías, una política que no se abochorna de exhibir sus dependencias de Madrid, el largo olvido del corredor mediterráneo y el maltrato recurrente en la financiación, aunque muchas de esas situaciones no son nuevas, ni mucho menos. Incluso metería en ese saco oscuro el hundimiento del Valencia CF, una debacle como símbolo social y un hecho que conecta directamente con la pérdida de un poder financiero valenciano. Sí, dirá alguien que hay también en los últimos años destellos para el orgullo, como el Roig Arena. Así es, pero no deja de ser un proyecto ligado a un éxito empresarial y no tanto a un afán colectivo.

Ahora que ha muerto Artur Heras, añoro ese ensamblaje de arte, cultura, compromiso y modernidad que su generación (casi extinguida hoy al completo) representó en aquellos años ochenta del siglo XX, cuando el mundo parecía a estrenar. ¿Melancolía? Qué sé yo. Quizá ansia de aires frescos, de un renacimiento. The rising.