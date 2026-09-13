Casa47: la vivienda "asequible" que sigue invitándonos a abandonar nuestra ciudad

Turís, 908 euros. San Antonio de Benagéber, 1066 euros. La Pobla de Farnals, 760 euros. Oliva, 687 euros. Manises, 718 euros. Carlet, 527 euros. Estos son los precios de los alquileres “asequibles” del maravilloso “idealista público” que el gobierno estrenó esta semana para, en teoría, ayudar a que los jóvenes puedan independizarse y desarrollar sus vidas.

La provincia de Valencia cuenta con 91 pisos en la plataforma, de los cuales un total de 0 están en la capital.

València es una de las ciudades más tensionadas con subidas de vértigo y una realidad: la gran mayoría de personas jóvenes vivimos en casa de nuestros padres o tenemos que compartir piso por no poder acceder a una vivienda para nosotros solos. Y este problema nuestro estupendo Casa47 sigue sin solucionarlo.

Que la norma sean alquileres desorbitados nos desubica pero no, no es una ganga un piso sin amueblar por más de 700 euros al mes y a varios kilómetros de la capital. Quizás es que somos muy exquisitos, vivir en València es puro capricho. No necesitamos estar cerca de nuestro lugar de trabajo, ni de nuestras familias ni de nuestra vida social. Un pisito a 40 kilómetros del sitio donde nos hemos criado y queremos vivir va bien.

Y compartiendo. Porque dime tú qué chaval de veintipico años con un sueldo en la media puede permitirse 700 euros de alquiler, amueblar el piso entero y un buen pellizco de la gasolina, porque tu hora diaria para ir y volver del trabajo no te la quita nadie. Y la luz, el agua, comer y vestirse, claro. Porque independizarse no consiste únicamente en pagar un alquiler.

No sé cuál es la solución al problema de la vivienda en València, pero dudo mucho que pase por esparcirlo a varios kilómetros a la redonda. Quizás la de reducir en serio el tema de las licencias de apartamentos vacacionales y la de levantar edificios para vivir -y asequibles de verdad- y no para que quepan cada vez más turistas en la ciudad ayudarían. Quizás. De momento seguimos compartiendo piso con padres, amigos o desconocidos.