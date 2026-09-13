Opinión | Panorama
Jaume I, un rei sant? (II)
El rei comptava en el seu currículum amb la defensa de la fe com a guia de la seua vida i, fins i tot, amb un projecte de croada a Terra Santa, que reforçaven la imatge del monarca com a 'miles Christi'
Pèro, a més de les virtuts cristianes que podríem imaginar en Jaume I, el rei comptava en el seu currículum amb la defensa de la fe com a guia de la seua vida i, fins i tot, amb un projecte de croada a Terra Santa -que va fracassar també-, que reforçaven la imatge del monarca com a 'miles Christi', un guerrer al servei de Déu. Un guerrer que no s'havia limitat a la teoria, sinó que havia posat en pràctica aquella doctrina: la fe, sense les obres, no era res. Ell mateix encapçala el seu 'Llibre dels feits' amb aquella màxima, citat l'apòstol sant Jaume -de qui miraculosament portava el nom.
Per a Guimerà, però, la canonització era també una qüestió de conservació de la memòria règia, d'una valoració positiva de la nissaga dels Barcelona -reis d'Aragó- que es trobaven a la soca dels llavors regnants Àustries -i, també, a la mateixa soca de la qual descendia Guimerà. En aquella valorització positiva de la memòria del rei, l'autor de l'informe adreçat a les instàncies públiques de la Corona d'Aragó i de la monarquia, considerava injust que els mèrits del rei haguessen caigut en l’oblit i atribuïa la falta d’una iniciativa anterior a una curiosa dispersió de responsabilitats: reis, prínceps, regnes, esglésies i ordes religiosos podien haver impulsat la causa de canonització del rei, però uns esperaven que ho fessen els altres i mai s'havia arribat a substanciar el projecte en no res concret.
La veritat és que tampoc l’intent de 1633 no va prosperar, en un context polític poc favorable per a una Corona d’Aragó ja subordinada dins la monarquia hispànica i on els reis de Castella -i d'Aragó, no ho oblidem- no s'identificaven amb els seus avantpassats que havien regnat en les nostres terres, sinó amb aquells altres que descendien de Pelai i dels reis de Lleó, etc., en un discurs historiogràfic ben sabut i on Castella equivalia a Espanya. Una concepció de la història on cada vegada més el nostre passat quedava relegat...
El projecte de santificació de Jaume I revela, no obstant, fins a quin punt, quatre segles després de la seua mort, el rei fundador del regne de València continuava sent molt més que un personatge històric: era una figura susceptible de ser convertida, també, en model de rei cristià i, fins i tot, de figura dotada de santedat, esdevenint un rei sant, a la mera com ho són sant Lluís, rei de França, sant Dionís, rei de Portugal, o Ferran III, 'el Sant', rei de Castella.
A diferència dels altres caps coronats que accediren als altars catòlics, Jaume I, al segle XVII, no tenia un estat descendent de les seues conquestes -o no el tenia en plenitud de facultats, com ja sabem. Perquè de "pecats públics" Jaume I no en devia de tenir molts més que els seus "col·legues coronats" del segle XIII.
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