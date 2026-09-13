Lectura, cuesta abajo… la rodada

Apocalipsis pedagógico en Europa tras el último informe PISA que elabora la OCDE, cuyo embajador español es valenciano, Ximo Puig, un buen lector, por cierto. La educación europea se hunde y España toca fondo. La Comunidad Valenciana, con Ceuta y Melilla, está más abajo, en el semisótano. Solo Cataluña y Murcia pueden estar peor, aunque se desconoce su situación dado que entregaron mal los documentos y las han descartado para este último balance sobre el estado de la Educación en la última década.

El PISA dice muchas cosas puesto que, tras cerciorarse de las cifras a la baja tan acusadas, decidieron llevar a cabo más trabajos de campo en busca de respuestas a tales preocupantes cuestiones. El tema es, además de cultural y moral, de alto contenido económico: los europeos gastamos un 4,8% del PIB en educación pública (España, dos décimas por debajo de esa media), algo menos de lo que pide Donald Trump que se disponga para la defensa militar del continente. Pero los EEUU superan en gasto educativo público el 5% de su PIB, y ello sin contar el factor de su costoso sector privado de élite, que aporta otros dos puntos a la estadística norteamericana.

Nuestro informe europeo señala, entre otras lindezas computadas, el aumento de los niños y niñas provenientes de familias desestructuradas, la notable presencia –alrededor de un 25%– de alumnado cuyos padres no han nacido en el país donde estudian, el incremento de la violencia y el bullying, pero sobre todo subraya la existencia de fenómenos directamente asociados a la irrupción del universo digital y todo su arsenal de entretenimiento fácil y disperso al alcance de niños y adolescentes.

Se habla ya de «una generación perdida», la de los nacidos entre 2008 y 2010, cuya dependencia de los móviles y tabletas con sus adictivas redes sociales y canales en skrolls infinitos depara individuos con poca capacidad de concentración prolongada, reacios al esfuerzo y al análisis crítico. La comprensión lectora es su principal víctima. Si es que leen, solo lo hacen mediante titulares, entradillas o microresúmenes. La IA ha terminado por anular cualquier vestigio de voluntad de conocimiento. Si se educa para formar ciudadanos comprometidos como pedían Platón o Aristóteles en la antigua Grecia, nada más alejado de la realidad descrita. Europa parece tirar el futuro, con jóvenes desalentados y a la vez poseídos por ideologías radicales, sin recursos humanos para sostener su moderno sistema benefactor, el mismo que anhelan al otro lado del Mediterráneo y del Atlántico.

Lo paradójico es que fueron muchos educadores y también autoridades ministeriales y autonómicas –incluso centros privados de alto nivel–, los primeros que hace una década se lanzaron en pos del universo digital creyéndolo una nueva panacea. De lo cual están bastante arrepentidos, vista la falsa idea de progreso que vendieron las grandes tecnológicas californianas. Tampoco podían imaginar lo que sobrevenía procedente de China, por más que países como Corea del Sur y Japón, altamente vinculados al desarrollo electrónico y al juego de la tecnología, culturalmente disciplinados, no estén sufriendo esta crisis educativa paneuropea. Diez años después, son ya varios los estados occidentales que tratan de poner freno a la debacle, de Australia al Reino Unido o a la Francia de su pretérita y ufana escuela pública.

Decía Alfons García en su última entrega en este periódico, lo que le extrañaban los pesimistas datos de PISA en contraste con los buenos resultados sobre la mejora de los índices de lectura y la fortaleza de la industria española del libro. Tampoco es tan sorprendente si tomamos en consideración algunas cifras menos vistosas. Porque si bien es cierto que se lee cada vez más y se mejoran los resultados financieros de las editoras, resulta ser que de los más de 60.000 nuevos libros que se publican cada año en nuestro país –una cifra similar a la francesa–, solo unos 2.500 (el 4,5%) venden más de 100 ejemplares y cerca de la mitad de los mismos pertenecen a sellos de los dos grandes grupos hegemónicos de este país, Planeta y Penguin Random House, los cuales presionan a las librerías para que en un par de semanas, o un mes a lo sumo, renueven sus principales anaqueles para dar cuenta de las constantes novedades que ellos promueven.

Hay que considerar, también, que los españoles por lo general suelen contestar las encuestas con un cierto grado de complejo cultural, como los políticos que inflan sus perfiles universitarios. De ahí que muchos encuestados también se declaren lectores habituales y soliciten más cultura en los informativos del país, cuando ni abren tantos libros ni siguen los programas culturales. Lo bien cierto es que son las mujeres las que sostienen el mundo literario español, las más adultas y, también, las más jóvenes. Pero la temática ha variado en unos años. Los libros de análisis, los ensayos que no son de autoayuda pierden fuelle frente a las novelas de ficción, muchas de ellas puro entretenimiento y algunas vinculadas a autores con más fama mediática que valor por su escritura.

Mientras tanto, al otro lado del papel impreso los periódicos reducen su cuota de mercado y multiplican pérdidas, aunque siguen siendo muy influyentes en el devenir de la opinión pública. Se abrazó la causa digital sin más precauciones y al mismo tiempo se desecharon fuentes de ingresos independientes como eran los anuncios por palabras del mercado laboral y del inmobiliario. Ahora parece tarde para enderezar el rumbo de las cabeceras históricas y algo tendrán que hacer las sociedades avanzadas para garantizar que la información profesional, lo más neutral posible, sobreviva al griterío ensordecedor de las ondas electromagnéticas y las telecomunicaciones.

El curso pasado concluyó con las huelgas del profesorado reclamando mejores condiciones y más salario. La nueva temporada se ha iniciado con el mismo tenor. El problema que se detecta es bastante más complejo. No basta con bajar ratios y subir el sueldo. Hay que reformar el modelo de arriba abajo, dado que ahora mismo no es solo que los niños ya no puedan atender más de unos minutos en clase a un profesor sobrepasado en muchos frentes, incluso los de su propia formación didáctica y capacidad empática. Otros pedagogos deberán reflexionarlo. Tal vez hay que volver a los tiempos de la lectura en voz alta, a los dictados, a organizar tiempos de lectura –y recensiones– en las bibliotecas escolares, a dejarse de apuntes y promover bibliografías mínimas de consulta, a introducir el teatro y la oratoria como disciplinas escolares siguiendo el modelo del Reino Unido o Francia. Y ordenar un poco, sin preferencias identitarias y sin menoscabo de ninguna sapiencia, el aprendizaje de todas las lenguas españolas. Cuantas más, mejor plasticidad mental.