Un machista de mierda

"Cada quien es cada cual", canta Joan Manuel Serrat, y digo yo que cada cual se ensucia la boca como le da la gana. Luego se la restriega con estropajo de fregar los platos y solucionado el problema. Lo que pasa es que hay bocas que no se limpian así como así porque la suciedad les viene directamente de las profundísimas raíces del pueblo. O sea, que las palabrotas zafias y malolientes que salen de esa boca son pedacitos del alma popular y hay que saber entenderlas como lo que auténticamente representan: la manera que tenemos de hablar la gente de los pueblos. Hace unos días, el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, dijo que Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, era una «lameculos de Pedro Sánchez». Y por si eso le parecía poco, añadió: "no vales para nada". A los pocos días de esa brutalidad, el hombre justificó su exabrupto diciendo que es así como hablamos en los pueblos. Esa expresión, aclaró el chuleras, "es muy nuestra". ¿Muy de quién?, le habría preguntado yo si hubiera estado allí. ¿Muy de quién?

Fuera de la plaza pública

Con esa excusa, que parecía beber sin restricciones de las películas de Paco Martínez Soria, se quedó el hombre más que satisfecho. Y es que Mompó, para la gente que no sepa nada de su biografía, es un alcalde de pueblo que confunde la palabra pueblo con el tarquín espeso y verdusco que crecía en el mío por las orillas de la Fuente Grande y en las acequias antes de que las arruinara el riego por goteo. O sea: confunde el habla noble y a ratos simpática de los pueblos con algo que en vez de gracia provoca repugnancia. A mí se me nota que soy de pueblo y que hablo como hablamos en la Serranía. Nunca me abandonó el "deje" medio aragonés y medio valenciano porque somos frontera entre ambos territorios. Por eso le digo al boquita linda que si yo lo llamo en esta columna "machista de mierda" no es porque así hablemos en Gestalgar y en la Serranía. Es sencillamente porque llamar a Diana Morant "lameculos" y añadir "no vales para nada" es de una bajeza moral que avergonzaría a cualquiera. Bueno, no a cualquiera: sólo a quien no ha conocido la dignidad y la vergüenza desde que vio la luz entrar por las primeras ventanas abiertas en su vida.

Por eso sigue con la matraca el tipo que todo lo ve a través de su tan carismático como ridículo "soc de poble". Afirma, sacando pecho: "yo no soy una persona machista". Y poco después, refiriéndose a la respuesta de la ministra a sus insultos: "a la política se viene llorado y a trabajar". Pues anda que si el señor que usa estropajo para limpiarse los dientes en vez de profidén llega a ser machista, monta una bacanal que ni las de Calígula en la película medio porno de Tinto Brass.

Diana Morant, en las Corts Valencianes. / Levante-EMV

Peor aún que lo de «lameculos», aunque a él le dé lo mismo, es lo de "no vales para nada". El regreso inflando pecho peludo a los tiempos más atroces del machismo: el confinamiento de las mujeres en el rincón más en sombra de lo privado. Borrarlas del mapa hacia la invisibilidad absoluta como si de verdad fueran un trasto inútil. Porque no valer para nada es la humillación en su estado más despreciable, expulsarlas de la plaza pública porque su palabra no nos hace ni puñetera falta, obligarlas a estar bien dispuestas, sea la hora que sea, para recibir como los palmeros de Peret al pomposo y rutilante dueño de la casa.

Llorar es cosa de mujeres

También dice el presidente de la Diputación de València -como respuesta a las críticas de Diana Morant- que a la política se llega llorado. Y yo le digo que a la política y a cualquier sitio se llega con la decencia por bandera y con la disposición incansable a una lucha sin cuartel por el bien común. Con los lloros que hagan falta, claro que sí, porque el llanto sirve muchas veces para llevarse lágrimas abajo la rabia y la tristeza. Pero Mompó es todo un hombre y por eso piensa que lo de llorar es sólo cosa de mujeres.

También, para que tome buena nota, le añado aquí una sugerencia: a la política se llega con la boca limpia. Y no con ese lenguaje que convierte a todo un presidente de la Diputación de València, aunque presuma de ser de pueblo como si fuera el inventor del carajillo de Fundador y las sardinas de bota, en un machirulo de manual falangista en estado puro. De esos que se niegan a admitir que lo son cuando le dicen a una mujer (da igual que ministra o lo que sea) que es una "lameculos" y "no vales para nada". Precisamente, y en el colmo del cinismo, el alcalde de Gavarda ha llegado a la política para dejar de ser de pueblo y trepar como sea en el escalafón de su partido. Por eso hace lo imposible para tumbar a Juan Francisco Pérez Llorca, compañero suyo en el PP y presidente de la Generalitat. De hecho, aún confía en ser él el elegido por Feijóo para encabezar la candidatura del PP en las elecciones del año que viene.

Y ya como cierre de esta columna -con el permiso evidentemente de Jeanette-, le paso al hombretón una sugerencia musical. Puede ensayarla delante del espejo las veces que hagan falta y de paso, como la madrastra de Blancanieves, confirmarse a sí mismo en su innata guapura irresistible: "yoooo soy machista porque el pueblo me hizo así…". Señor, qué cruz.