La desertificación no espera

La pérdida de suelo fértil y la desertificación suele percibirse como un escenario lejano, especialmente asociado al cambio climático. Sin embargo, la contundencia del último informe sobre vulnerabilidad ambiental realizado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea sitúa a la Comunitat Valenciana en el epicentro de una emergencia que golpea sin paliativos nuestra realidad: nuestro territorio es una de las regiones europeas más expuestas a la desertificación y a la pérdida de suelo fértil. Si no se toman medidas, la Comunitat Valenciana podría pasar de ser ejemplo histórico de aprovechamiento de la fértil huerta a farolillo rojo de la aridez. Es una realidad incómoda sobre la que no se puede pasar de largo.

Los datos y conclusiones del estudio de la Comisión Europea no admiten lecturas amortiguadas ni paños calientes. Con más del 80 % del territorio valenciano expuesto a un riesgo alto o muy alto de degradación, la Comunitat Valenciana no sufre un desgaste paulatino y esperado, sino una auténtica crisis ambiental. El escenario alcanza tintes dramáticos en la provincia de Alicante, donde la afección asfixia a un 99 % de la superficie, mientras que en la de Valencia supera el 81 %. No encaramos la erosión cansina y previsible de otras latitudes geográficas, sino una tenaza destructiva que pone en jaque la viabilidad del territorio. El estudio, además de ofrecer una fotografía demoledora, aporta también las causas que hacen que la erosión sea especialmente preocupante en nuestro territorio.

Esa violencia singular se debe a un triple efecto demoledor. En primer lugar, y como consecuencia directa del cambio climático, la recurrencia de episodios de dana y lluvias torrenciales sobre terrenos desgastados por la sequía. En segundo lugar, la sobreexplotación implacable de los acuíferos subterráneos, que acelera la intrusión marina en el prelitoral, salinizando la tierra y destruyendo su capacidad productiva. Y por último, un modelo urbanístico y territorial llevado al límite, que ha sepultado terrenos fértiles bajo el hormigón para levantar urbanizaciones, campos de golf o polígonos industriales.

La vertebración territorial y el proyecto de futuro de la Comunitat Valenciana no pueden seguir gravitando de forma ciega sobre el desarrollismo, como si los recursos fueran inagotables

El documento del Ejecutivo comunitario actúa como una alerta negra que proyecta una sombra de duda sobre las bases de nuestro propio crecimiento. La vertebración territorial y el proyecto de futuro de la Comunitat Valenciana no pueden seguir gravitando de forma ciega sobre el desarrollismo, como si los recursos fueran inagotables. Para garantizar un horizonte sostenible, resulta indispensable blindar el papel estratégico del sector primario —que no solo produce alimentos, sino que custodia el paisaje, tal como han demostrado trágicamente los terribles incendios registrados este verano— y proteger con firmeza la salud de nuestros acuíferos, reservas invisibles pero cruciales cuya degradación amenaza de muerte el equilibrio hídrico de la región.

Sin suelo sano, agua disponible y tierra fértil no hay desarrollo, paisaje articulado ni futuro para el interior. La alerta de Bruselas debe actuar como un percutor inmediato sobre la agenda política del Consell: urge planificar con rigor la restauración de las cubiertas vegetales, contener el sellado urbano irresponsable y reformular la gestión hídrica bajo la premisa de que el agua y la tierra no son recursos inagotables, sino finitos y extremadamente necesarios. Cruzarse de brazos ante el informe europeo no es una opción de gobierno; proteger la tierra es, literalmente, defender la existencia misma de la Comunitat Valenciana.