Inútil e insultante

Si las soluciones se dejan en manos de los causantes de los problemas o de sus orgullosos descendientes, el resultado es irremediablemente inútil, a veces incluso insultante. La familia del genocida croata Vjekoslav Luburic, enterrado en Carcaixent, ha recurrido a códigos QR para cumplir el mandato de explicar sus crímenes. Usan la tecnología para no explicitar lo que hizo, insultando a sus víctimas y su memoria. El ayuntamiento ribereño ha comunicado al Ministerio de Política Territorial la instalación de estos gráficos digitales en el cementerio para que valore si se ajustan la resolución que ordenaba ofrecer información veraz de su trayectoria.

El respeto a las víctimas exige dignidad, no subterfugios sibilinos que ocultan miedo. El miedo de los herederos de los perpetradores. El miedo al veredicto de la historia y al recuerdo que permanecerá por siempre.

En un movimiento aparentemente distanciado, Amazon ha limitado a tres la cantidad de libros que puede autopublicar una persona cada día. Cada día. Tres. Quieren mostrar la falacia de que la autoregulación funciona mientras siguen dando pasos para cargárselo todo mientras se llenan los bolsillos. Las intenciones, con acciones se muestran. Nadie en su sano juicio puede pensar que un autor o autora es capaz de escribir tres obras al día, por lo que el sistema lo que permite es que se sigan subiendo (y vendiendo) libros configurados con Inteligencia Artificial, es decir, de contenido robado, ensuciando, más si cabe, el mundo. Bazofia útil para distraer pero sin capacidad de aportar significado. El capitalismo real es un estercolero.

Según la empresa especializada Graphite, más de la mitad del contenido en inglés existente en internet está hecho por IA. Contenido sin humanidad que favorece la desorientación y el descontexto, inútil para asegurar la columna vertebral del conocimiento heredado.

Las empresas tecnológicas solo forman parte de la solución cuando se las obliga, a través de la movilización ciudadana, a ceder. Miren qué ha pasado con las redes asociales y la salud mental. Antes de eso, sólo les mueve la avaricia capitalista por encima de los derechos humanos, el futuro de la civilización o la democracia. Como ya adelantó Adorno, la única ideología del capital es el beneficio.

No se les puede dejar solos. Si los ejecutores se burlan de todos cuando se deben autoregular se tendrá que optar por la expropiación, al menos de sus decisiones.