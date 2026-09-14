Turismo "empastrado"

Vaya por delante que soy un firme defensor del turismo como uno de los motores económicos de la Comunitat Valenciana, pero como todo en la vida es una actividad que se tiene que desarrollar con "trellat". Este verano he tenido la suerte de que mi amiga Elvire Nicaise me haya invitado a pasar cuatro días en su apartamento en la Costa Azul, en el municipio de Le Lavandou. Y he de confesar que siento envidia sana por los franceses.

Lo primero que salta a la vista es que no han destrozado sus pueblos al ritmo del desarrollismo playero español de los años setenta y ochenta. Mi amiga, que como yo es cincuentona, me confesó que de pequeña quería que en Le Lavandou se construyeran grandes resorts con todo incluido como los de Mallorca. Ahora se alegra profundamente de que el pueblo conserve su esencia provenzal: edificios de tres alturas como máximo equipados con las icónicas contraventas de madera de color azul claro o crema de las postales. Nada que ver con nuestra Xàbia, que tiene unos acantilados y unos puntos de buceo espectaculares junto a un urbanismo infame.

El problema es más grave en València. Los récords de pasajeros del aeropuerto de Manises tienen una cara B y no sé hasta qué punto nos compensa. Una cosa es el turismo de toda la vida y otra la horda de viajeros obsesionados con recorrer a toda prisa todas las ciudades de Europa y que un día sí y otro también descienden de las escalerillas de las aerolíneas "low cost" que copan el aeródromo valenciano.

Bajos turísticos

Esta gente está detrás de los cientos de apartamentos turísticos que están destrozando los bajos de todo el Cap i Casal (una vuelta rápida por el Cabanyal conduce a una depresión inmediata) y expulsando a nuestros hijos de sus barrios porque los pisos que se alquilan por días están ahí como negocio con la complicidad de una Administración que hace la vista gorda.

Dar un paseo a media mañana por Ciutat Vella comienza a ser una tortura para los locales, con calles abarrotadas de guiris con bicicletas en zonas peatonales y descamisados a los que les da igual estar en València que en Nápoles o Venecia. El caso es ir sumando sellos en su colección de destinos.

Paella en el Mercado Central

Y acabo recordando a mi amiga Elvire. Cuando hace unos años vino a conocer València quedó fascinada con el Mercado Central. Ahora empieza a dar pena porque la estructura es imponente, pero cada vez quedan menos puestos de los de toda la vida. Ni rastro de la verdulería donde mi padre compraba "batxoqueta" todos los sábados. Ahora hay una tienda de souvenirs.

La carnicería donde yo iba cada semana a por hamburguesas para mis hijas y a por el cordero lechal en Navidad ha sido sustituida por un puesto de paellas para llevar a siete euros el plato. Le pedí a la vendedora una cucharita para probarlo antes de decidir si compraba una ración. Es lo mejor que pude hacer porque era incomible. Era un arroz "empastrado" como el turismo cutre que nos ha invadido.

Recibe mi newsletter en tu correo

Cuaderno de Resistencia / L-EMV

Si te gusta esta opinión y quieres recibirla todos los lunes en tu correo solo tienes que suscribirte a mi nueva newsletter "Cuaderno de resistencia". Puedes darte de alta directamente aquí en este nuevo boletín exclusivo para suscriptores del periódico.