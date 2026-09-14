Que la vergüenza cambie de bando

En la inauguración de la novena edición del Feminario de la Diputación de Valencia, que se celebró los días 7 y 8 de mayo en La Petxina, el presidente de la Diputación de Valencia hablaba de la “dignidad de las mujeres”, palabras vacías que alguien le escribió y que leyó sin creérselas-

El señor Mompó conocido por sus salidas de tono llegó a presidente de la diputación por un acuerdo in extremis con otro partido, ya en 2025 se dirigió a la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidad, Diana Morant Ripoll, hoy candidata a la Generalitat en este tono “tenerla en el gobierno de España era como tener una escoba”, sabemos que ha seguido en esta línea de machismo casposo, con los insultos más groseros y machistas que podamos imaginar “lameculos de Sánchez y, “no vales para nada" (esta frase que tantas mujeres escuchan a lo largo de su vida para humillarlas y despreciarlas), y se ratifica, en lugar de disculparse, sigue con más ataques dirigidos a la Ministra Morant “quedeje de hacerse la víctima” y “a política se viene llorado y a trabajar”, asegurando que sus manifestaciones no son machistas“.

Poco interés pone en las aperturas de los feminarios de la Diputación de Valencia que inaugura. Hay pocas expresiones tan machistas, tan agresivas, tan misóginas, tan llenas de odio que “lameculos y, no sirves para nada” miles de mujeres atrapadas en el circulo de la violencia siguen atrapadas en estos insultos y el presidente de la diputación dice que NO es machismo.

¿Qué pretende el señor Mompó con estas agresiones? lanzar sobre la Ministra estos insultos “No vales para nada”, calar en esa población antifeminista, alimentar a las derechas del PPVOX que niegan la violencia, alimentar el odio a las mujeres que destacan, que hacen política de la buena, que son capaces de demostrar que todo un presidente miente en televisión y en el juzgado ante una gran tragedia, que tienen una trayectoria incuestionable.

Pero no insulta solo a la Ministra Morant, insulta a todas las mujeres que han llegado a las instituciones, a las organizaciones, a la política, a los espacios de poder, porque ven a las mujeres

Las agresiones verbales y los ataques hacia las mujeres en la política se recoge sobre un estudio en el articulo el periódico digital elDiario.es “La violencia machista en redes silencia a las mujeres en política y sigue patrones comunes en distintos países”. En este artículo se afirma:

[Gran parte de esta violencia se presenta de forma aparentemente “civilizada”, envuelta en bromas, sarcasmo o falsas fórmulas de cortesía. “Este tono irónico puede provocar que muchos mensajes no sean percibidos como agresiones graves, lo que contribuye a su normalización y dificulta su identificación como formas de hostilidad” y, concluye “Estas formas de agresión refuerzan estereotipos de género tradicionales, como la asociación de las mujeres con menor racionalidad o capacidad de liderazgo. Desde el análisis del discurso, esto contribuye a reproducir desigualdades simbólicas en el espacio público digital”].

Me preocupan las mujeres que callan sean del partido que sean, porque hemos conquistado derechos entre todas, ha sido un camino largo hasta llegar aquí y, no vamos a permitir que ningún hombre por muy presidente que sea nos calle con insultos o vejaciones, a la política se viene a debatir, a consensuar, a crear un mundo mejor para la ciudadanía y, no a agredir o a insultar, aunque sea de manera verbal.

Por eso hay que señalar al que insulta, a quien agrede. Que la vergüenza cambie de bando.