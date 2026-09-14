Xàbia: Finisterre siempre plural

“La casa que vull,

que la mar la vegi

i uns arbres amb fruit

que me la festegin.

Que hi dugui un camí

lluent de rosada,

no molt lluny dels pins

que la pluja amainen.”

Joan Salvat-Papasseit. Matadepera,1922

Entre Ceuta y Xàbia, me quedo con Xàbia. Es próxima, amable, comprensible, sin regusto colonial: urdimbre sociológica con antecedentes y consecuencias. La época estival en Xàbia inicia su desescalada hacia el periodo otoñal e invernal. ¿Qué se ha roto y qué quedará ? Cuando las aguas de las tensiones socio-turísticas vuelven a su cauce. Al menos hasta Semana Santa de 2027. Es año señalado para celebrar elecciones. Volverán a encresparse los ánimos. No tanto en beneficio del pueblo y sus moradores, sino en disputa por los intereses turísticos e inmobiliarios. Los que ya no están controlados por empresas ni locales ni hispanas. Son las corrientes internacionales de los flujos en segunda residencia que se centran en la demanda predominante de los Países Bajos. La carencia de sensibilidad en la gestión comercial lleva a priorizar la aproximación a los holandeses –posibles clientes con ventajas fiscales– sobre la peculiaridad del lugar por el que se sienten atraídos. ¿Si se convierte Xàbia en una pequeña réplica holandesa, les seguirá interesando? Estas intromisiones de culturas y economías exógenas no son inocuas. Alteran el ecosistema, suben los precios, quiebran la oferta y la demanda, atraen a los especuladores y contribuyen a la ficticia inflación turística de temporada.

Decisión

El mosaico de Xàbia ha de decidir cuál quiere que sea su futuro. A lo largo de la historia ha sufrido varias oleadas expansionistas. En la historia: íberos, romanos, corsarios y berberiscos. En la guerra de Sucesión–enfrentamiento internacional y civil (1701-1714) su leal sinergia con la facción borbónica. La que abolió los Furs valencianos. En la Restauración de Alfonso XII, el dominio de los caciques que se repartieron el término municipal hasta nuestros días. La alcaldesa actual, Rosa Cardona (PP) y sus ediles tienen la responsabilidad de eliminar el entramado de influencias y connivencias que dejan sin resolver los graves problemas de circulación y tráfico. Una sola vía que comunica el pueblo, del Puerto, hasta el Cabo de la Nao. El astronómico precio exponencial del agua potable. La falta de rayas visibles y señalización de tráfico en la carretera de La Guardia donde, en su confluencia con el carrer Toscal, se ha preterido la vía principal por una calle secundaria. El crecimiento sin orden ni planificación ha llevado a cerrar el paso de desahogo de la carretera del Pla hacia la Vía Augusta por unas incomprensibles obras paralizadas que afectan al desagüe del río Gorgos en su salida natural por La Fontana. La Confederación Hidrográfica tiene competencias en los cauces. Sobre todo, en los que antes o después, acaban derivando en riadas catastróficas al obstaculizar con construcciones la expansión natural de las aguas en zonas inundables..

Poliédrico

Xábia es un enigma con múltiples definiciones. Finisterre singular abierto al mar Mediterráneo, apuntando desde el Cap de la Nau hacia las Pitiusas. Tierra partida de Eivissa y Formentera por las aguas profundas del gran canal. Xàbia es un enclave de raigambre y vida azarosa. Xàbia es ciudad sin ley: obras sin licencia, casas sin permiso de ocupación. Donde se expandió la cultura, hoy desbancada por la juerga y las borracheras. Paraíso de la construcción especulativa que no encuentra obstáculo para abrirse camino a costa de la paciencia y del descanso del vecindario en zonas residenciales. La cultura está en la esencia de las estribaciones de la sierra Aitana, por el Cap de Sant Antoni, hasta la península que cierra el Cap de la Nau, al borde del acantilado y en línea con el meridiano de Greenwich. Absortos por el verano abrasador de 2026, en el bullicio de 150.000 almas pululando, sin rumbo ni albergue habitable, han emergido dos acontecimientos culturales, más propios de tiempo atrás. La copiosa y minuciosa exposición del pintor Vicente Colom en la Casa del Cable, en el barrio de Triana y la edición del libro, ‘Xàbia, mirades amables. Una visión antropológica’., de J.F. Errades. Dos eventos auspiciados por el Ajuntament de Xàbia.

Distintas Xàbia(s)

Los visitantes y usufructuarios de Xàbia coinciden en que cada uno habita en el mejor emplazamiento. Son distintos los veraneos de Xàbia donde los naturales del lugar deseaban tener su ‘caseta’. Alejada del salitre y la humedad que sacude el mar. En el casco urbano que preside la gótica iglesia-fortaleza de Sant Bertomeu, se alcanzan temperaturas insoportables. La moda actual es abrir hoteles mirando al Mercado, donde cafeterías y bares desplazan los puestos de alimentos y vituallas. El mercado, de signo medieval, concebido por el francés André Lambert, el polifacético humanista que dejó el París de la ‘haussmanización’ para recalar en su ‘Domus libertina’. Dominio elevado donde trató de recomponer la arraigada arquitectura doméstica de naias y riu-raus en conexión con el mar (Cala del Francés). Para recuperar usos y tradiciones –cultura– ancestrales que dan sentido y bienestar a quienes disfrutan de la excepción antropológica que es Xàbia.Tuvo que ser un francés culto quien creyó y batalló por Xàbia. En su territorio de acogida confluyeron banqueros (el consejero del Banco de València, Jesús Corrons), exportadores y productores de naranjas y pasas de Carcaixent (José Ribera García, García España, Guillermo Cañellas, Antonio Pelufo, Pedro Masip, Juan Cuenca), un señalado colaborador de la organización terrorista francesa (OAS) y abogado defensor del general Salan, directores de cine (Vicente Escrivá), el Pope ortodoxo exiliado de Rusia (Monseñor Casiano) que dio nombre a la playa cerrilmente eliminada frente al Tangó, exportadores flamencos (Koninckx), inversores madrileños (Julia Jiménez Muro), diplomáticos de la embajada española en Bonn o en Roma (Abeijón, Gimeno), conspicuos miembros del Opus Dei, alcalde de València (Adolfo Rincón de Arellano), gobernador del Banco de España y ministro de Hacienda franquista (Mariano Navarro Rubio), militantes ecologistas (Guillermo Pons), conseller preautonómico de Industria y Comercio (Leonardo Ramón Sales), secretario general de la ONU (Kofi Annan). Tomás Morató piloto de navío nacido en Xàbia y alcalde en Filipinas, aviadores de la base de Cuatrovientos, ‘pieds noirs’ (fundador de la Hacienda, Bernard Bouvant y los creadores del restaurante ‘La Estrella’) o Franco, el promotor del mítico restaurante Villa Selina que acabó en Las Vegas o el astronauta y ministro, Pedro Duque. En la eclosión turística de los años 60-70 se vivieron varias oleadas de franceses –algunos alemanes (Julheman)-- belgas, flamencos y británicos que fijaron su residencia hasta llegar al 25 % del padrón municipal. Con el Brexit decayó su desembarco y permanencia.

Sociología no crematística

En la década de los años setenta del siglo XX coincidieron dos expertos en urbanismo, con enfoque sociológico, para la planificación inmobiliaria sostenible en el litoral mediterráneo. Centraron sus trabajos y estudios en las comarcas de La Safor y La Marina. Mario Gaviria (1938-2018) y José Miguel Iribas (1950-2018), sociólogos especializados en el crecimiento turístico. Ambos de origen vasco-navarro. Ambos maravillados por las excelencias del concepto turístico desarrollado en Benidorm. Iribas trabajó para el Ayuntamiento de Gandía con José Manuel Orengo (PSOE) en la alcaldía. ¿Eran las ideas acertadas para enfocar el turismo playero en el País Valenciano? En Benidorm, por la orografía circundante, no había más suelo que subir en altura. Allí triunfaron sus ideas. En Gandía el estudio terminó fulminantemente con la llegada del PP y su alcalde Arturo Torró. Las necesidades de Xàbia en materia turístico- inmobiliaria pasan por la elaboración de una planificación urbanística sensata. Que tenga en cuenta la morfología del territorio, su extensión, la capacidad municipal de aportar los servicios necesarios para la población preexistente. El mantenimiento de zonas verdes de competencia municipal que permanecen desatendidas y sin la debida conservación para evitar la decadencia de la masa arbórea, realizar tareas periódicas y suficientes de limpieza. Asegurar el acceso a las calas y zonas de baño que sistemáticamente se transgreden o se saturan por un erróneo efecto llamada que las convierte en zonas insalubres o peligrosas.

Es notable y casi excepcional la publicación de un libro de interés antropológico. También la organización de una exposición de pintura de cuidada factura. La de Vicente Colom en la Casa del Cable de Xàbia. Guiada por criterios profesionales. Para que un espacio, con singulares características, eleve la oferta cultural. En el contexto que la masificación turística indiscriminada reduce la repercusión de estas muestras cada vez más escasas.