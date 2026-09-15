Cuando el poder pierde el pulso

Los motivos por los que un gobernante acaba perdiendo el sentido de la realidad los conocemos desde la Grecia clásica. El dinero, el honor y el placer forman la tríada que, según Platón, termina corrompiendo el ejercicio del poder. Según su diagnóstico, el problema comienza cuando quien gobierna deja de dominar sus propios deseos, desconoce sus limitaciones y acaba confundiendo su interés particular con el bien colectivo. Con esas premisas sería fácil elaborar una larga lista de ejemplos sin necesidad de esforzarse demasiado. Pero la advertencia platónica alerta que la tiranía empieza con un dirigente que halaga al pueblo, divide la sociedad entre amigos y enemigos y acaba presentándose como el único capaz de protegerla.

Si el curso político ya se antojaba movido por la llamada a las urnas, la tardía y errática gestión de la crisis de Ceuta ha añadido más combustible a la caldera madrileña. Y ya sabemos que las ondas expansivas que parten del kilómetro cero terminan llegando a las Corts y, desde allí, hasta el último ayuntamiento. Como el camino hasta las elecciones se va a hacer largo, no estaría mal que la política local diera ejemplo contra esa secuencia que repite adulación, aislamiento, errores y, finalmente, autoritarismo. En los ayuntamientos, además, todo eso se ve de cerca y suele pagarse caro. Del mismo modo que la empatía, la escucha, la proximidad y la capacidad para construir consensos amplios acostumbran a obtener el reconocimiento ciudadano.

Como Nueva York es la capital del mundo, lo que ocurre allí parece sucedernos un poco a todos. Por eso quienes pronosticaron que Zohran Mamdani sería devorado por Donald Trump llevan ya ocho meses esperando. El alcalde neoyorquino continúa reivindicando una idea tan sencilla como que la política no puede convertirse en un pasatiempo para quienes pueden permitírsela y que la democracia debe demostrar su utilidad mejorando la vida cotidiana de la gente. El eco de la Gran Manzana es difícil de igualar, pero conozco alcaldes y alcaldesas valencianos que llevan años practicándola, gobernantes que escuchan y que entienden que una alcaldía es un servicio.

Tampoco conviene confundir popularidad con buen gobierno. Los filósofos griegos ya formularon hace más de dos mil años que el problema fundamental del poder aparece cuando alguien pretende gobernar a los demás sin haber aprendido antes a gobernarse a sí mismo.