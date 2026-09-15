¿Hay sitio para todos en el PSOE?

Escribo estas líneas desde el respeto, la preocupación y el compromiso con un proyecto político en el que creo profundamente. Lo hago como militante de una organización que siempre ha defendido la igualdad, la participación, la justicia social y la democracia interna.

Precisamente por creer en esos valores, considero necesario compartir una reflexión que probablemente muchos compañeros y compañeras de distintos municipios y comarcas de la Comunitat Valenciana también se han planteado en algún momento.

Desde hace bastante tiempo se percibe cierta inquietud sobre la forma en que se articulan algunas responsabilidades orgánicas e institucionales. No se trata de cuestionar trayectorias personales ni capacidades individuales, sino de reflexionar serenamente sobre si el modelo actual permite abrir suficientes espacios a la militancia y favorecer una participación más amplia.

Es comprensible que haya compañeros y compañeras con experiencia, compromiso y capacidad de trabajo que asuman responsabilidades importantes. Sin embargo, cuando una misma persona concentra al mismo tiempo varias responsabilidades institucionales u orgánicas relevantes, puede surgir la duda razonable de si es posible dedicar a cada una de ellas el tiempo, la presencia y la atención que requieren, especialmente cuando cada cargo, por sí mismo, exige ya una dedicación considerable.

A lo largo de la Comunitat Valenciana, el partido cuenta con militantes preparados, con formación, experiencia profesional, sensibilidad social y ganas de trabajar por el proyecto socialista. Personas que participan en campañas, acuden a reuniones, defienden las siglas, hablan con sus vecinos y vecinas y sostienen el partido desde la base. Por eso sería positivo que también pudieran encontrar cauces reales para asumir responsabilidades, crecer políticamente y sentirse parte activa de la organización.

Esta reflexión puede trasladarse a todos los ámbitos territoriales del partido: local, comarcal, provincial y autonómico. No siempre resulta fácil explicar que, pase lo que pase y cambien las circunstancias, haya personas que, de una forma u otra, siempre terminen ocupando cargos remunerados o posiciones institucionales relevantes.

Aunque cada caso pueda tener su justificación individual, visto en conjunto puede generar la percepción de que el acceso a determinados espacios no depende únicamente del trabajo, la preparación, el compromiso, la dedicación…, sino también de pertenecer a determinados entornos de confianza o de la capacidad de reunir y movilizar un número importante de afiliados. El respaldo interno es legítimo y necesario en una organización democrática, pero no debería convertirse, por sí solo, en una garantía para ocupar puestos destacados en las listas o acceder a responsabilidades relevantes.

Resulta especialmente difícil de comprender para muchos militantes que personas que en algún momento decidieron abandonar nuestro partido para integrarse en otras formaciones políticas, llegando incluso a expresar públicamente críticas políticas u organizativas hacia nuestra organización, puedan regresar posteriormente y acceder, en un espacio relativamente breve de tiempo, a responsabilidades importantes o cargos remunerados.

Nadie debería cuestionar el derecho de cualquier persona a volver a militar, ni negar que las circunstancias personales o políticas pueden cambiar. Pero cuando ese regreso coincide con relaciones de amistad, afinidad o especial cercanía con determinados dirigentes o grupos con influencia dentro de la organización, resulta inevitable que pueda surgir entre la militancia una sensación difícil de ignorar: que determinadas relaciones personales, equilibrios internos o apoyos terminan teniendo, en ocasiones, más peso que años de trabajo, compromiso, dedicación y lealtad al proyecto.

Y quizá lo más preocupante no sea únicamente que puedan producirse situaciones de este tipo, sino la percepción de que la propia dirección las acepta o normaliza porque determinadas personas conservan la capacidad de reunir, movilizar o garantizar el respaldo de un número significativo de afiliados. Mantener determinados equilibrios o apoyos internos nunca debería convertirse en una razón suficiente para justificar decisiones que una parte importante de la militancia puede considerar difíciles de entender.

Si una dinámica así llega a instalarse, aunque sea únicamente como percepción, corremos el riesgo de transmitir un mensaje profundamente desalentador a quienes han permanecido siempre en el partido, trabajando desde sus agrupaciones, defendiendo nuestras siglas incluso en los momentos más difíciles y esperando que algún día su esfuerzo, preparación y compromiso puedan ser también reconocidos.

Esa percepción es delicada, porque no solo la observa la ciudadanía, sino también la propia militancia. Hay compañeros y compañeras que colaboran, trabajan y sostienen el partido en numerosos municipios, pero que pueden llegar a sentir que sus oportunidades son escasas si no forman parte de determinados círculos. Y cuando esa sensación se instala, aunque no haya sido buscada, se debilita la ilusión de las bases y se reduce la confianza interna.

También convendría reflexionar, desde la prudencia y el respeto, sobre la compatibilidad entre grandes responsabilidades institucionales y las direcciones políticas de una organización como la nuestra. Ambas tareas requieren tiempo, presencia territorial, escucha activa y dedicación. Por eso parece legítimo preguntarse si siempre es posible atender con la misma profundidad todos los espacios y responsabilidades que el partido necesita.

En el fondo, la cuestión es sencilla: un partido socialista debe ser coherente con aquello que defiende. Si hablamos de igualdad de oportunidades en la sociedad, debemos cuidarla también dentro de nuestra organización. Si defendemos la participación ciudadana, debemos fortalecer la participación interna. Si pedimos confianza a los vecinos y vecinas, debemos demostrar que somos una estructura abierta, plural, democrática y capaz de renovarse.

La experiencia es valiosa, y nadie debería negar su importancia. Pero los cargos públicos y orgánicos deberían entenderse siempre como una responsabilidad temporal al servicio de la ciudadanía y del partido, no como una posición que se prolonga indefinidamente, legislatura tras legislatura, mediante distintos cargos o instituciones.

Esta reflexión nace de la preocupación. No pretende destruir, sino construir. No busca enfrentar, sino invitar a pensar. Nace del deseo de que el partido sea mejor, más abierto, más justo y fiel a sus propios valores.

El PSOE ha sido grande cuando ha sabido escuchar a la sociedad y también cuando ha sabido escucharse a sí mismo. Por eso, esta reflexión no va contra nadie. Va a favor de una forma más sana, generosa, democrática y participativa de entender el partido.

Porque ninguna organización debería olvidar que su mayor fuerza no está solo en quienes ocupan cargos, sino también en todas aquellas personas que creen, trabajan y esperan poder aportar algún día sin depender de círculos cerrados, afinidades personales o espacios que parecen reservados siempre para los mismos nombres.

La política necesita aire fresco, generosidad y compromiso. Y nuestro partido también.