No hemos dejado de matar a Lorca

Hace unos días asistí, casi por casualidad, a una conversación en la que varias personas discutían sobre las razones por las que Lorca había llegado a convertirse, quizá como ningún otro escritor español del siglo XX, en una figura cuya presencia parece haber desbordado hace tiempo el territorio estrictamente literario para instalarse en esa región imprecisa, pero poderosísima, en la que algunos nombres pasan a formar parte de la conciencia histórica de un país. Alguien sostuvo entonces una idea, expresada quizá de manera deliberadamente provocadora: que a Lorca lo había hecho inmortal su asesinato y que esa inmortalidad tenía que ver con su condición sexual, política e intelectual, una conjunción que, en la España de 1936, resultaba explosiva.

Cierto es que desde entonces, la literatura española carga con una paradoja que ningún lector de buena fe puede ignorar. Para leer a Lorca basta, naturalmente, con Lorca; pero para comprender lo que su nombre significa en la historia de España resulta imposible dejar a un lado el hecho de que fue asesinado cuando tenía treinta y ocho años, en los primeros compases de una insurrección que habría de devorar no sólo un gobierno legítimamente elegido, sino también sus proyectos de país y sus posibilidades de futuro. Esto conviene recordarlo con precisión: Federico García Lorca fue un poeta extraordinario, un dramaturgo mayor y una de las inteligencias artísticas más poderosas del siglo XX español. Pero fue también algo más que un escritor al que la barbarie interrumpió prematuramente, pues su asesinato convirtió su cuerpo ausente en una presencia histórica.

Como filóloga, me interesa especialmente la distancia que se abre entre una obra y las sucesivas imágenes que la posteridad construye de su autor, porque la historia literaria no es sólo la historia de los libros que se escriben, también es la de las operaciones de lectura, selección, silenciamiento y recuperación mediante las cuales una comunidad decide qué autores conserva y bajo qué condiciones está dispuesta a conservarlos. Lorca ha sido leído desde la admiración estética, desde la memoria del exilio y de la derrota republicana, desde las políticas de la identidad y desde una universalización que, en ocasiones, ha tenido el curioso efecto de desprenderlo de la tierra y de la tradición de las que nació su lengua.

No se trata, por tanto, de santificarlo. La santificación suele ser una forma particularmente eficaz de neutralización política: conserva la efigie y pierde al hombre, levanta el monumento y elimina aquello que en el individuo podía resultar contradictorio o perturbador. Sé bien que Lorca no fue un mártir que hubiera elegido voluntariamente convertirse en símbolo. Fue un escritor atravesado por las tensiones de su tiempo y por las de su propia condición; un hombre que conoció la inseguridad y el miedo, que participó de la vida pública y necesitó espacios de intimidad, que fue celebrado y vulnerable y que, pese a pertenecer a una familia acomodada, hizo de las vidas sometidas a la violencia del orden social uno de los territorios centrales de su imaginación.

Esa imaginación resulta inseparable de la idea de cultura que defendió y que encontró en la experiencia republicana uno de sus momentos de mayor intensidad. Tal vez sería más exacto decir que la República perteneció a una parte esencial de su imaginario, porque fue su proyecto cultural el que ofreció un marco histórico e institucional en el que algunas de las convicciones más hondas de su trabajo pudieron adquirir una dimensión pública. Había en La Barraca una convicción que hoy, en medio de la degradación del debate público y de la creciente tentación de considerar la cultura como un lujo prescindible, vuelve a adquirir una importancia singular: que el acceso al patrimonio intelectual constituye una de las condiciones primeras de la ciudadanía. Quizá ésta sea una de las razones por las que Lorca continúa interpelándonos. Vivimos un tiempo en el que la democracia existe formalmente mientras se debilitan, de manera menos espectacular pero no menos peligrosa, algunas de las condiciones culturales y morales que permiten que sea algo más que un mecanismo electoral. La desconfianza hacia las instituciones, la sustitución de la conversación por la consigna, la conversión del adversario en enemigo y la dificultad para habitar una esfera pública en la que no todo quede reducido a una identidad enfrentada con otra dibujan un paisaje en el que la crisis democrática no consiste necesariamente en la desaparición súbita de las formas, más bien en el deterioro progresivo de aquello que las sostiene. En ese contexto, Lorca nos obliga a pensar en preguntas que siguen siendo nuestras: qué lugar ocupa la cultura en la construcción de una ciudadanía democrática, qué hacemos con quienes viven fuera de las normas dominantes, cómo la diferencia se convierte en objeto de miedo o de persecución y qué ocurre cuando una sociedad empieza a aceptar que determinadas vidas son menos dignas de protección que otras.

Noventa años después de su asesinato, Lorca sigue hablándonos desde Granada, desde Andalucía, desde la lengua española y desde aquella Europa convulsa que terminó precipitándose hacia su propia destrucción. Pero nos habla también desde Nueva York, desde los escenarios degradantes del mundo capitalista y desde todas aquellas comunidades que han reconocido en su obra una experiencia común. Esa es, quizá, su verdadera universalidad: la de alguien que llevó su particularidad hasta tal profundidad que acabó encontrando en ella una forma radical de lo humano. Tal vez por eso su muerte siga planteando una cuestión que, especialmente hoy, convendría considerar con mayor complejidad de la que permiten las conmemoraciones. La vulneración de los derechos humanos no comienza necesariamente en el momento extremo de la violencia; puede incubarse antes, cuando determinadas formas de existencia son neutralizadas y presentadas como una amenaza para el orden común. Recordar a Lorca exige atender también a ese proceso, al riesgo que entraña una cultura política que, antes de perseguir los cuerpos, aprende a deslegitimar las palabras con las que esos cuerpos se nombran y se defienden.