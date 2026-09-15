Leer sin comprender. Lo que PISA desvela

Nos llevamos las manos a la cabeza con los resultados que mide PISA, pero no hacía falta consultar la bola de cristal de la IA para predecir que esto iba a pasar. Quizá, en la Comunidad Valenciana no esperábamos ser la tercera por la cola, superando solo a Ceuta y Melilla en parámetros generales. Bueno, no exageremos, va la primera por la cola en uno de ellos: tiene el peor descenso en el área matemática (-38). La OCDE ha querido indagar en las causas del descenso generalizado centrándose en la competencia lectora, ya que esta “juega un papel fundamental a la hora de entender y completar con éxito las tareas de las otras competencias de PISA.” No le tengo mucho aprecio a los informes de la OCDE porque, desde hace bastantes años, la educación es dirigida por organizaciones económicas. Si Marx tenía razón, aquí sí se puede decir que la economía da forma a las ideas.

Pero antes de abrir este melón, me gustaría tomar la navaja nominalista para abrir otro: nuestros hijos a veces reflejan nuestras neurosis y equivocaciones de manera muy flagrante. Una mente abierta aprende de esto. Una mente abierta debería aprender también que, si la educación es un derecho fundamental, constitucional, o natural, el mundo adulto está fallando a los jóvenes gravemente. Estos han suspendido en tareas que implican procesos como “evaluar y reflexionar, que requieren leer atentamente.” ¿Qué está pasando? El informe tiene razón cuando dice que no hay un culpable: somos todos. Me gustaría centrarme, no obstante, en una de las causas que parece digna de comentario: “una vida cada vez más digital”. Los adultos nos hemos embelesado ante las pantallas porque tenemos el mundo a nuestros pies, o en nuestros bolsillos. Hemos pensado que para los niños era “educativo”, y les hemos dado el espejito mágico pensando que el mundo cambia y ellos también deben hacerlo. Así lo refleja la última ley educativa: “el uso generalizado de las TICs en múltiples aspectos de la vida cotidiana ha acelerado cambios profundos en la comprensión de la realidad […] En consecuencia, se hace necesario que el sistema educativo dé respuesta a esta realidad social e incluya un enfoque de la competencia digital más moderno y amplio (…)” Aun así, ¿nos retractaremos de nuestros errores sabiendo que el informe dice que estos cambios sociales “no favorecen un aprendizaje”? Más allá de las numerosas pedagogías activas que propone la ley, en las que pasas más tiempo formando grupos de trabajo en aula o generando informes y rúbricas de evaluación que enseñando historia o matemáticas, y más allá de la referencia a la poca disciplina en colegios y al “poco apoyo familiar”, la obsesión por la competencia digital ha ayudado a crear una generación irreflexiva. Que el alumnado de 3º de secundaria lea Fuenteovejuna hay que aplaudirlo hasta con las orejas. La literatura clásica precisa de cierto esfuerzo para entender el verso de Lope, de vocabulario necesario con el que poder reflexionar y muestra uno de los eternos dilemas sociales para poder evaluar: cómo resuelve un todo un pueblo que un señorito abuse de señoritas sin que familia y amigos puedan apenas hacer algo por ellas. Si la competencia digital se entromete en la asignatura de lengua y literatura para evaluar la actividad, el malabar que realiza el profesor para cumplir con la ley es el siguiente: “realiza un trabajo en grupo en el que tienes que grabarte haciendo un rap con algo parecido a Fuenteovejuna, edita el vídeo, súbelo y lo veremos toda la clase.” Creo que podemos adivinar quién se debió leer el libro hasta el final… Moraleja: ¡Fuenteovejuna todos a una!