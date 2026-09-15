De aquellos polvos, estos lodos

Estamos todos (bueno, casi todos) conmocionados por el último informe PISA. El titular de Levante-EMV del pasado miércoles era bien explícito: “Los alumnos valencianos, a la cola, en ciencias, lectura y matemáticas”. ¿A la cola de qué?: a la cola de las comunidades autónomas, con la salvedad de Ceuta y Melilla, que son dos ciudades autónomas aisladas y que bastante tienen con lo que tienen. Uno pensaba que ante semejante desastre nuestros responsables educativos dimitirían inmediatamente. Ser el farolillo rojo del informe PISA representa una derrota en toda la línea: si los entrenadores de un equipo de fútbol dimiten cuando desciende de categoría, no veo por qué no lo hacen los responsables de ese inmenso equipo de adolescentes valencianos de entre 15 y 16 años de tercero de la ESO.

El que no se consuela, es porque no quiere. Los resultados valencianos son un desastre, pero los españoles en general tampoco les van a la zaga. Aquí sí que abundan las peticiones de dimisión, solo que con manifiesta parcialidad: los unos dicen que la culpa es de la ley Wert (2013), del PP, los otros que el desastre se origina con las medidas introducidas por Pilar Alegría (2022), del PSOE. Y tienen razón, unos y otros, pero no es la razón. Estoy seguro de que los países que se han comparado con nosotros tienen y han tenido responsables políticos educativos tan malos como los nuestros, pero el ranking del informe PISA los trata mejor, no resulta inapelable y bochornoso: España está justo encima de la media de la OCDE en matemáticas, pero por debajo de dicha media en ciencias naturales y, sobre todo, en habilidad lectora.

Permítanme fijarme en este último aspecto, pues ya se sabe que en matemáticas y ciencias arrastramos un retraso secular provocado por la Inquisición y por el “que inventen ellos” unamuniano, pero es la primera vez que nos hundimos en lectura (que no sea prensa del corazón). ¿Cómo podemos estar orgullosos de nuestro sistema educativo si ocupamos el puesto 77 (¡) en una lista encabezada por China, Singapur, Hong Kong y Macao, a los que sigue un grupo de países nórdicos (Estonia, Canadá, Finlandia, Suecia…), luego los grandes países occidentales (EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia…), después los países europeos orientales (Hungría, Ucrania, Eslovaquia, Grecia…) y en el furgón de cola los países hispánicos (Colombia, Argentina, Perú…) y los musulmanes (Arabia, Indonesia, Marruecos…). ¿Y qué tal le ha ido a Portugal, nuestro vecino a quien solemos tratar displicentemente como el pariente pobre?: pues miren, Portugal ocupa un dignísimo puesto 24, seguido por la República Checa, los Países Bajos, Austria y Suiza. Ahí queda eso: lo nuestro es para llorar. Esta lista no tiene nada de casual, responde a los hechos. No me sorprende la posición relevante de China y de los otros enclaves de lengua china: un hablante de chino tarda quince años en aprender a leer, pues tiene que memorizar unos 3.500 caracteres, pero, una vez alcanza la adolescencia, resulta imbatible. Tampoco es de extrañar que a continuación vengan los países nórdicos, cuyo clima invita a quedarse en casa leyendo, y los occidentales, cuyos idiomas sustentan la historia de la literatura.

¿Qué habremos hecho mal? ¿Falta de recursos? En absoluto, gastamos más que otros que nos dan cien vueltas. Nuestros políticos lo arreglan todo mareando el presupuesto, aunque la deuda pública contraída se dispare. La excelencia lectora no está relacionada con el nivel de vida, sino con el nivel del sistema escolar: en EE UU los centros de las zonas acomodadas han salido peor parados que los de los barrios trabajadores, si bien, durante una de mis estancias como visiting professor en la Universidad de Virginia, tuve ocasión de comprobar la calidad de las escuelas públicas de aquel país, ya que mi hijo asistió un semestre a una buena escuela, diseñada de manera que fueras donde fueras tenías que pasar por la biblioteca. En el capitalismo la formación escolar básica suele ser mimada por el Estado, aunque luego las universidades privadas se pongan a la cabeza. Los políticos españoles, que se vuelven histéricos con sus cantos a la concertada, deberían aprender. Sea como sea, en la cola andan los países hispánicos, más dados al baile, según parece, los musulmanes, en los que resulta difícil no confundir la cultura con la religión, y, para escarnio nuestro, España.

Les diré lo que pienso: en este desgraciado país, leer ya no forma parte de la cultura. España, donde los turistas crecen como setas mientras van degradando nuestras ciudades y nuestros mejores paisajes naturales, se ha convertido en un inmenso parque temático, atendido por los nativos, los cuales parecen conformarse con trabajar de camareros en algún bareto o, si hay suerte, con vivir de las rentas alquilando el piso de la abuela. Las nuevas generaciones se ven arrastradas a tirar del mismo carro, ya que reciben una educación, impartida al margen de la escuela, y consistente en que los niños “se lo pasen bomba”. Ya saben: cada día se les estabula en alguna práctica extraescolar de atontamiento garantizado o en alguna fiesta multitudinaria organizada por sus sufridos progenitores. Otras civilizaciones desaparecieron a consecuencia de guerras o de devastadoras catástrofes naturales. La nuestra simplemente se hunde en una indolencia bobalicona que no parece tener límite. Y siendo así, ¿para qué quieren leer? A lo mejor hasta se les ocurriría pensar, lo cual es pernicioso, subversivo y de todo punto censurable.