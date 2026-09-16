El silencio es compañero de la soledad que llega a ser inmensa aun hallándote entre una sorda multitud de verbosidad parlante. Puede haber infinidad de motivos para despeñarse al interior de un pozo, algunos importantes y otros que, parecen serlo para quien los siente, pero en realidad son bruma que va subyugando la mente. Hombre o mujer penetran en una caverna húmeda y fría. Sin ellos desearlo van alejándose de la entrada y cada vez hay menos luz para observar a su alrededor, o incluso, para a encontrar una salida.

Te ayudarán a no confundirte los recursos de la memoria como salvavidas; aquello que viviste durante años, si se lo permites y tiras de ello, puede servir de guía para salir de la inmensa gruta en la que un día te perdiste. En cambio cuando se es joven la realidad es como un folio en blanco, en el que hay escritas pocas líneas, pero con grandes letras; por ello la traición de un amigo o amante logrará emborronar la página, hasta el punto que creas que no hay sitio para escribir ni una línea más.

Por razones profesionales observé como personas de edad, intachables e inteligentes, por un problema (casi siempre económico) se les hundió el mundo, cuando su universo era infinitamente más que esa circunstancia temporal concreta. Por muchos argumentos que les expongas, su visión va estrechándose hasta tal punto que lo único que alcanzan a ver es un punto donde hay unas palabras tóxicas: mejor si yo no estuviera. Y esto es una cruel, implacable y enorme mentira: todo lo que cae puede levantarse.

No conozco este campo, pero puedo empatizar con niños y niñas sufriendo en silencio el acoso de sus compañeros de clase o de los chulos del barrio. El ostracismo social impuesto a esas edades es incomprensible y atormentante. Estas circunstancias pueden confundirles abocándolos a hacer algo irreversible. Es intolerable que los padres digan “son cosas de niños”. No, no son cosas de niños, cuando estos serán inadaptados adultos salvajes. Este problema social debe ser erradicado en casa sin contemplaciones, siendo responsabilidad indelegable de padres y madres.

Nunca he observado a una familia que haya sido afectada por una de estas luctuosas desgracias (más comunes de lo que parecen) no sufrir por la pérdida; que no haya resultado dolorosísimo no haber detectado antes la magnitud del dolor padecido. Porque estas personas antes de tomar tan drástica determinación, sufren, y sufren mucho y durante un larguísimo período de tiempo en la más absoluta solitud. Lo cierto es que nadie es responsable del ofuscamiento de la mente.

La vida desde su origen hasta su fin son de Dios: ningún humano debe acortarla. Mas si usted no cree, al menos reconocerá que la vida es bellísima por sí misma. Entiendo a las personas que en su inmensa desesperación llegan a desear marcharse antes de tiempo. Es responsabilidad de toda la sociedad (usted y yo incluidos) acoger, escuchar e intentar comprender a estas personas que están padeciendo. Ayudémosles si podemos. La soledad no buscada mata. Los poderes políticos deben dotar suficientemente los medios públicos para paliar este enorme problema.

Nadie ni mayor ni joven ni infante debe sufrir el ataque o el repudio de la sociedad por no triunfar, en lo que por otra parte no es más que una inmensa mentira. El triunfo no se mide por cosas o estatus, sino por el gozo agradecido del simple hecho de vivir. Para cada persona la palabra “triunfo” tiene un significado distinto. No digo cómo “nos lo define la sociedad” sino, lo que realmente sienta usted si se detiene a pensar con calma. ¿Qué es importante y qué prescindible?

Nadie está constreñido a ser amigo o amiga de nadie, pero sí que está obligado a no agredirle de ningún modo. No necesitamos a nadie y sin embargo nos necesitamos todos. Las relaciones humanas (¡ay el egoísmo!) nunca fueron fáciles y ahora menos que antes. Aunque tengo que reconocer que hay personas con don de gentes que siempre están alegres entre multitudes; mi amigo Paco el Ranchero es un ejemplo. De ellos es (si crees) parte del cielo (ya aquí), porque normalmente son felices.