Criptografía poscuántica: preparar hoy la seguridad digital del mañana

Durante décadas, buena parte de la seguridad de Internet ha descansado sobre la dificultad de determinados problemas matemáticos. Cuestiones como la factorización de grandes números son tan difíciles de resolver con los ordenadores actuales que su dificultad puede utilizarse para proteger nuestras comunicaciones. Pero la llegada de ordenadores cuánticos suficientemente potentes podría cambiar radicalmente este escenario. La criptografía poscuántica nace para anticiparse a esa amenaza.

La criptografía poscuántica reúne algoritmos diseñados para proteger información frente a ataques realizados tanto con ordenadores convencionales como con futuros ordenadores cuánticos. Su particularidad es que no requiere disponer de un ordenador cuántico para funcionar. Se implementa sobre sistemas informáticos convencionales, sustituyendo o complementando los algoritmos criptográficos actualmente utilizados.

El problema no es únicamente futuro. Los ordenadores cuánticos actuales todavía no tienen capacidad para romper a gran escala los sistemas criptográficos más extendidos, pero la transición hacia una infraestructura digital resistente a la computación cuántica puede requerir muchos años. Además, existe ya una amenaza conocida como harvest now, decrypt later, es decir, almacenar ahora y descifrar después: un atacante puede capturar y almacenar hoy comunicaciones cifradas para intentar descifrarlas en el futuro, cuando disponga de una tecnología cuántica suficientemente avanzada.

Por eso el momento de actuar es ahora. Bancos, administraciones públicas, hospitales, empresas, redes de telecomunicaciones, infraestructuras críticas y sistemas industriales manejan información que debe permanecer protegida durante muchos años. La migración no consiste simplemente en instalar un nuevo programa: implica identificar dónde se utiliza criptografía, evaluar los riesgos, actualizar protocolos, sustituir certificados y dispositivos y garantizar la interoperabilidad de millones de sistemas.

Europa ya ha comenzado a convertir esta necesidad en una política estratégica. El 11 de abril de 2024, la Comisión Europea publicó una recomendación sobre la hoja de ruta coordinada para la transición hacia la criptografía poscuántica, instando a los Estados miembros a desarrollar estrategias nacionales y a coordinar la migración de sus sectores públicos e infraestructuras digitales. El siguiente paso llegó en junio de 2025, cuando los Estados miembros adoptaron una hoja de ruta y un calendario para la transición: el objetivo es que comiencen la migración a la criptografía poscuántica antes de finales de 2026, mientras que la protección de las infraestructuras críticas deberá realizarse cuanto antes y, como fecha límite, antes de finalizar 2030.

La cuestión, por tanto, no es cuándo llegará exactamente el ordenador cuántico capaz de romper nuestra criptografía. La verdadera pregunta es cuánto tiempo necesitamos para estar preparados cuando llegue. En ciberseguridad, esperar a que la amenaza sea visible puede significar haber llegado demasiado tarde. La criptografía poscuántica representa una estrategia de anticipación: proteger hoy los datos, las comunicaciones y las infraestructuras que deberán seguir siendo seguras en el mundo digital del futuro.

Europa parece haber entendido el mensaje. La carrera cuántica no se juega únicamente en la construcción de los ordenadores más potentes. También se juega en nuestra capacidad para garantizar que, cuando esos ordenadores existan, nuestra información siga siendo confidencial, auténtica y segura.