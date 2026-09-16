Fernando de Rosa, Pilar Bernabé también tiene apellido

Hace unos días, el diputado del PP Fernando de Rosa utilizaba esta tribuna con un artículo que titulaba “Pilar, ¿Te acuerdas de Rita Barberá?” Y se declaraba indignado por lo que según él era un montaje, refiriéndose a las declaraciones realizadas por Pilar Bernabé en las que denunció el insulto machista que había recibido Diana Morant por parte del presidente de la diputación y reivindicó otra forma de hacer política.

Lo primero que llamaba la atención en lo escrito por el diputado era ese familiar “Pilar” enfrentado al nombre de otra mujer que sí tenía apellido. Micromachismo se llama y hay que denunciarlo porque por ahí se empieza.

El diputado justificaba su indignación en que le había llevado a recordar la tristeza y sufrimiento que según él sufrió Rita Barbera y quería subrayarlo al cumplirse los 10 años de su fallecimiento.

Sin ninguna duda, el diputado perdió una buena ocasión para reivindicar la buena política, la que consiste en defender tus argumentos respetando los que no piensan como tú. Vivimos tiempos difíciles para eso, pero creo que los cargos públicos deberíamos avergonzarnos si no somos capaces de argumentar sin insultar y de hablar como si nunca saliéramos de la barra del bar.

Ya se sabe aquello que de los muertos o bien o nada, por lo que no seré yo quien entre, 10 años después, a hablar de Barberá, pero, ante el interés de algunos de blanquear el pasado, se hace necesario recordar algunas cosas.

Cuando el diputado achaca al PSPV la culpabilidad de la tristeza y sufrimiento de Barberá, olvida que fue el Partido Popular quien la expulsó de su partido y le pidió el acta de senadora.

Olvida el diputado que el final de su gestión no estuvo trufado de campañas de acoso personal como él dice, sino de acusaciones por corrupción en su ayuntamiento. Que esas acusaciones no eran infundadas lo demuestra el hecho de que su vicealcalde ya ha sido juzgado y dos veces condenado, a cuatro años de cárcel una y a 9 meses otra. A cuatro años de cárcel se condenó también a su gerente de la fundación Turismo Valencia que según la sentencia “colaboró conscientemente en que el dinero de esa fundación acabara pagando gastos de la campaña electoral del PP de Valencia de 2007” y recientemente ha terminado la instrucción del caso Azud y la jueza ha procesado a 38 personas entre las que se incluyen el que fuera vicealcalde de Barbera, su cuñado y otros familiares así como altos funcionarios del ayuntamiento en aquella época entre otros.

Es evidente pues, que la crítica política ante la corrupción era acertada y así lo revalidó después la ciudadanía en las urnas.

Por eso se equivoca y mucho el diputado cuando busca excusas para no condenar un insulto. En este caso un insulto machista dirigido a una mujer.

Vivimos tiempos de crispación, y los cargos públicos deberíamos sentirnos impelidos a rebajar el volumen del griterío.

Fernando, diputado, así no, insultos no, eso es lo que tenemos que exigir todos, en tu partido, en el mío, siempre.

La política es otra cosa, tiene que ser otra cosa.