Los jóvenes frente al espejismo de las redes

No sé cuánta gente joven va a leer este artículo. Sospecho que suelen andar más pendientes de garabatear en las redes que de los medios tradicionales. Pero lo que sigue no es cosa de una edad concreta: nos concierne a todos, en cualquier tramo de la vida.

Quiero rendir un homenaje a esta generación que se enfrenta a un futuro tan incierto como el que esperaba a otros jóvenes en tiempos pasados. Qué difícil es crecer, qué complicado hacerse mayor y qué importante llegar con el camino recorrido habiendo aprendido bien las lecciones necesarias.

Mi felicitación parte de un hecho incuestionable: nunca antes los jóvenes se habían formado en un marco de tanta libertad, tantos derechos y tanta tolerancia hacia formas de vida que hasta hace poco eran humilladas o escondidas. Un ejemplo claro es la educación superior, donde estudia ya casi la mitad de la juventud, algo antes reservado a unos pocos privilegiados, con una presencia femenina que ha pasado de simbólica a mayoritaria. Las rigideces en los hogares también se han relajado considerablemente; los padres de “ordeno y mando” se acabaron hace ya algún tiempo y las dinámicas familiares tienen poco que ver con formas represivas o castrantes.

Con estos mimbres cabría esperar un futuro esperanzador. Pero todo cambio social trae procesos complicados. Uno de los más visibles es la dificultad para emanciparse, ligada al acceso a la vivienda. No creo, sin embargo, que ese sea el único problema ni el que más va a condicionar su futuro.

Se enfrentan a un enemigo que no existía antes: el espejismo de las redes, una fábrica constante de bulos que trasforma la realidad, apelando en ocasiones a un tiempo pasado que enaltece un mundo que nunca han conocido y que se desvanece con solo acudir a fuentes fiables. Detrás de esas arengas asoman propuestas dictatoriales y populistas que quieren desmontar lo que entre todos hemos construido para ponerlo en manos de unos pocos que necesitan nuestra adhesión para legitimar sus abusos.

También la tecnologización de la vida cotidiana, la influencia de la IA y de la computación cuántica, que ya están entrando en nuestras vidas hasta en lo más íntimo y que, sin duda, van a ser compañeras de viaje de la generación que ahora se asoma a la edad adulta.

Las granjas generadoras de noticias falsas, son otro de los riesgos a los que los más jóvenes están sometidos, ya que transportan en sus bolsillos arengas y soflamas repetidas con un afán manipulador y de captación de una población enfadada, en la que el razonamiento no es fácil de utilizar en mitad de una lluvia emocional de falsedades que está originando una absurda invasión de la realidad por la posverdad.

Pero hay más, y sin profundizar en el tema, no cabe la menor duda de que cuestiones como el cambio climático deberían ser un elemento central a la hora de capitalizar los esfuerzos de una generación que ya está afectada por el calentamiento global y que va a tener que hacer un esfuerzo colectivo muy grande para asumir el problema y poner soluciones, sin dejarse engañar por negacionismos absurdos que no tienen base alguna.

Las guerras híbridas vienen a completar el panorama de horror de las tradicionales; se están colando en nuestra cotidianeidad sin ticket de salida. Ahora sabemos, más o menos, cuándo comienza una guerra, pero no debemos esperar noticias acerca del final, ya que nadie quiere dar muestras de debilidad reconociendo una derrota o simplemente recuperando la sensatez de la paz. Tiempos complicados, con los organismos internacionales más floreros que nunca y, por tanto, con barra libre para todos aquellos poderosos que se quieran embarcar en amenazas, ocupación ilegal de territorios o simplemente capturar zonas de interés geoestratégico o por la riqueza de sus minerales. Todo esto requiere posiciones políticas contundentes y una mirada valiente de las organizaciones internacionales que planten cara a los más poderosos.

La respuesta de siempre sigue siendo válida: organizaciones políticas fuertes, capaces de frenar al poder del capital y de plantar cara a un populismo que es pura cáscara. Esa responsabilidad exige implicación directa; no hay atajos que lleven a ningún sitio. Y tenemos una ventaja que antes no existía: hoy, todavía, somos capaces de identificar lo que es falso. Por eso, al entrar en un nuevo curso que amenaza con ser tan inquietante, confío en que esta generación se quede con la realidad y no con la dañina posverdad. Les basta con mirar su propia vida para ver las ventajas que tienen frente a otros tiempos y otros lugares.