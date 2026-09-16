Cuando imagino la estructura institucional de un Estado democrático, fantaseo con un Ministerio de Acción Comunitaria y Municipalidad. Su misión sería canalizar hacia los gobiernos locales y las alcaldías fondos para campañas y proyectos de salud, educación, urgencia alimentaria, cuidado de espacios, atención a familias y a la tercera edad, dinamización juvenil, etc. Aunque fuesen impulsados desde dentro de cada municipalidad, la característica esencial de los proyectos en los que interviniese el ministerio sería que en ellos no solo participarían los trabajadores públicos de cada municipio, sino directamente los habitantes que viven en ellos, en sus comunidades concretas, necesitados como están tanto de apoyo institucional como de experiencias valiosas que puedan dar sentido a sus vidas.

Y sigo fantaseando. A través de este ministerio, el Gobierno central ayudaría a movilizar una bolsa de recursos humanos que estuviesen inmediatamente disponibles para que los municipios atendiesen sus necesidades con sus propios ciudadanos. Se me ocurren dos formas en las que dichas iniciativas se podrían organizar. En primer lugar, siempre que la condición de salud de los ciudadanos lo permitiese, la participación en estos proyectos podría vincularse a la recepción del ingreso mínimo vital (IMV), o de cualquier ayuda pública equivalente ofrecida a nivel estatal, incluyendo una futura renta mínima. No se trataría de convertir las prestaciones sociales en contraprestaciones laborales, sino en oportunidades de formación y experiencia profesional a través de la participación comunitaria. Así, la participación en estas campañas estaría reconocida, a todos los efectos, como trabajo, es decir, podrían darse de alta y cotizar en la Seguridad Social, así como acreditar la experiencia acumulada en ellas como experiencia profesional.

En segundo lugar, las campañas podrían nutrirse también de voluntarios. Aunque cualquiera de ellos recibiese un salario o una prestación por desempleo, aportarían su tiempo y ampliarían así su experiencia profesional sin necesidad de recibir, a su vez, el correspondiente IMV. Desde las movilizaciones del 15M hasta la oleada de voluntarios que echaron una mano durante la dana, la sociedad española ha demostrado que, cuando existe la necesidad, la gente está dispuesta a dar su tiempo y sus energías para ayudar. El mundo está en llamas: la urgencia no deja de crecer. ¿Por qué no pedirle al Estado que eche una mano y establezca canales para reconocer y organizar estas fuerzas vivas a nivel local?

Y sigo soñando. Disponibles estos recursos humanos, serían después coordinados por los profesionales de los departamentos municipales (educadores, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, etc.), que verían multiplicarse así sus plantillas y recursos humanos con ciudadanos de a pie. El tejido asociativo también debería encontrar aquí un papel primordial. Con los controles necesarios, la falta de experiencia de cualquiera de los receptores del IMV o de los voluntarios no sería motivo de exclusión, puesto que la oportunidad de que la ciudadanía se eduque y tenga experiencias valiosas sería uno de los objetivos principales del programa, parte intrínseca del impacto positivo que tendría en los barrios. Eso sí, llegado el caso, dicho ministerio podría presupuestar la creación de nuevas plazas públicas en los respectivos departamentos de estas alcaldías, vinculadas a la ejecución de estos proyectos.

Cuando le pido a ChatGPT que haga una estimación de cuántos receptores del IMV viven en la ciudad de València, el programa realiza un cálculo a partir de los últimos datos oficiales disponibles de la Seguridad Social (la nómina de mayo de 2026). Según estos datos, 43.809 hogares de la provincia de Valencia reciben el IMV, en los que viven 130.213 personas, de las cuales 70.382 son adultas y 59.827 menores. Puesto que la ciudad de València representa el 31 % de la población de su provincia, aplico ese porcentaje al total de beneficiarios de la provincia. Esto nos da aproximadamente 40.400 personas beneficiarias en la ciudad, de las cuales unas 21.800 serían adultas. Cuando, sobre este último número, aplico supuestos muy conservadores de disponibilidad, teniendo en cuenta situaciones de discapacidad o enfermedad, cuidados de hijos pequeños o familiares dependientes, etc., alcanzo una disponibilidad neta de aproximadamente un 20 % de los adultos perceptores del IMV (repito: no estoy considerando ahora a los potenciales voluntarios). Esto implicaría la posibilidad de canalizar la energía de unos 4.400 adultos hacia campañas de acción comunitaria en los barrios de València capital, sin necesidad de recibir prestaciones adicionales (pues ya son perceptores del IMV) ni de realizar desplazamientos.

No se trata de una estimación estadística rigurosa, sino de un ejercicio destinado a dimensionar el orden de magnitud de una propuesta que contempla, entre otras cosas, el IMV no solo como gasto social, sino como indicador de una reserva de capacidad humana que, junto con el voluntariado, las instituciones democráticas todavía no saben movilizar. Sean cuales sean los números reales, existen miles de ciudadanos capaces de comprometerse en la mejora de los colegios, parques, bosques, ambulatorios y plazas públicas de sus barrios, a poco que el Estado central y los ayuntamientos pudiesen articular su participación. El verdadero problema de estas estimaciones no es que sean falsas, sino que son estáticas. Pues no solo ocurre que el número de receptores del IMV no deja de subir, sino que la mera creación de estos proyectos de acción comunitaria cambiaría drásticamente la relación entre la Administración central y la local, la Participación y la Pasividad, los Recursos y el Gasto, los Trabajadores y los Usuarios… y, a la postre, nuestra comprensión del gobierno democrático.