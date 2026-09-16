La normalización de los árbitros parciales

Pasó una apisonadora por Orriols, un Barça indomable. Y sin embargo, en el descanso, protegidos como podían en los bajos del estadio de la sensación térmica de 35° que nos regaló Tebas, todos los levantinos se hacían la misma pregunta: “¿Qué falta le hace al mejor equipo del mundo, hoy en día, que los árbitros le echen una mano de una forma tan grosera? ¿Cómo es posible que, en esta liga (VAR incluido), se sigan consintiendo los errores, por llamativos que sean, a favor de los grandes de una manera tan flagrante? Si ustedes vieron el partido, sabrán que al Llevant, el ínclito Joan Ander González le hubiese pitado fuera de juego posicional en el 0-1 de Espart. Ryan no alcanzó su tiro mordido porque tenía a un culé justo delante y por eso se lanzó tarde. ¿Habría sancionado como penalti un piscinazo como el de Lamine? ¿Hubiese anulado al Barça (o al Madrid, o al Atlético…) el penalti a Olasa con el pretexto de retrasar medio metro el saque de banda? Por vergonzoso que parezca, la hinchada granota está vacunada y este es realmente el drama: hemos normalizado que existe un criterio para unos pocos privilegiados y otro para el resto. El año pasado ya sucedió que el Llevant se salvó de forma heroica… a pesar de unos cuantos errores arbitrales grotescos.

Como el de San Mamés de febrero. Llega el Athletic, con el recuerdo de aquella expulsión de Matturro, por un forcejeo en carrera, en el 17’ de partido. Los leones, admirables en tantas cosas, forman parte también de esa “aristocracia” de la Liga.

Jamás afirmé que los colegiados adulteren la competición a propósito. No me malinterpreten. Siempre hago un matiz: como cualquier ser humano, se ven influenciados por el entorno; saben que un error contra el Barça o el Madrid no tiene las mismas consecuencias que contra el Llevant. Y en la actitud ante esto se diferencian los buenos de los malos. En la centésima de segundo en que toman una decisión, un mecanismo interno protege a los malos de las presiones que saben que recibirán si perjudican a los grandes. Y por lo que sea, los malos casi siempre están designados cuando jugamos contra los equipos más poderosos. Una casualidad, sin duda.

San Mamés, por ejemplo, condiciona: hace sentir al árbitro malo que en ninguna circunstancia debe equivocarse en contra del Athletic, si juega contra un once de perfil Llevant. En Orriols, contra ellos, es cierto que los árbitros malos lo parecen menos.

Qué valiente, Castro.

Qué valiente Luís Castro al rotar contra el Barça; al jugarles sin un plan específico de contención; al intentar tapar con la mano el sol para hacer felices a quienes pusieron la excusa del césped, y, sobre todo, por aceptar el año pasado el mayúsculo reto de la salvación, conseguirla y seguir con su sello y su estilo haciéndonos soñar. A la chita callando, siempre con un relato sensato y con los pies en tierra, ha conseguido enchufar a todo el estadio, que desborda ilusión. “Nosotros sabíamos que tenemos una de las mejores aficiones del mundo y ahora ya lo saben los demás”, ha declarado. La estruendosa ovación tras el 2-4 del Barça no es para menos.