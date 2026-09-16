La poca memoria del PPCV

No hace falta hablar con los dirigentes del PPCV para saber cómo están las cosas. Basta observar el lenguaje gestual de las fotografías, tanto en los actos institucionales como en los de partido. La prueba del algodón de la imagen rara vez engaña. Lo confirman, además, quienes conocen la posición de cada cual y saben que los dirigentes alineados con uno u otro bando son bastantes más de los que parecen creer en Génova. Nada nuevo entre los populares valencianos desde finales del siglo pasado. Aunque hay una constante que nunca falla, esa que cuando finalmente se proclama un ganador, el cierre de filas sobrecoge. Basta recordar a la malograda Rita Barberá, ahora que se cumplen diez años de su muerte, abandonada entonces en medio del más absoluto desdén de un partido en el que ya tenían responsabilidades buena parte de quienes hoy vuelven a protagonizar sus luchas internas.

La peor política, la sectaria, tiene poca memoria y menos perspectiva. Solo entiende de presente. Por eso nunca calibra las consecuencias de la improvisación. Algo de eso vuelve a ocurrir en el PP de Alberto Núñez Feijóo, al que parece importarle poco dejar al president de la Generalitat —se llame Juanfran Pérez Llorca o quien corresponda— a la intemperie durante el debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana o ante una fecha tan simbólica como el Nou d’Octubre, que en Madrid parecen necesitar que les recuerden cada año para incorporarla a su disco duro. Tampoco parece preocupar demasiado el desasosiego de los demás aspirantes autonómicos. Con la excepción de Isabel Díaz Ayuso, la baronesa a la que más teme Génova.

Feijóo no está haciendo nada que no hiciera Mariano Rajoy. Alberto Fabra tuvo que esperar hasta apenas tres meses antes de las autonómicas de 2015, pese a que el exalcalde de Castellón llevaba casi cuatro años al frente del Consell tras la dimisión de Francisco Camps, a quien ahora, por cierto, han vuelto a privar del congreso que lleva meses reclamando. Han pasado once años, pero en el PPCV hay quienes no han olvidado aquella gran derrota. Tampoco las tensiones internas que la precedieron. Conviene recordarlo porque las elecciones rara vez las gana la oposición; casi siempre las pierde quien gobierna.