Opinión | Al tall al tall
Roma no pagava traïdors. El trumpisme sí
Trump promet un xec de 5.000 dòlars a cada adult nord-americà si el seu partit guanya les eleccions de mig mandat el 3 de novembre, i els acòlits del trumpisme patri —Abascal, Ayuso i tota la purrialla ultra— callen com a morts. Bramen contra la llei de nets titllant de tupinada electoral que els descendents de les víctimes del franquisme puguen votar, i ara passen per alt la il·legal compra de vots al detall. D’aquesta contradicció, en són conscients o simplement còmplices? Com deia un vell burleta del poble: “Qui paga per arribar, arriba per a robar”. Sembla un acudit, però és una realitat. La via fenícia del trumpisme. Un mètode clientelar immoral tan antic com les pastilles del Dr. Andreu.
La proposta de Trump converteix els ciutadans en clients, seguint la màxima “do ut des” (done per a què em dones): Jo et vote i a canvi tu em dones 5.000 dòlars. Un intercanvi de favors repugnant, ja que fa ús dels recursos públics com si foren privats. Ací no hi ha debat d’idees ni disputa ideològica, sinó clientelisme del més execrable. Sobretot perquè, com diu el refrany, la necessitat té cara d'heretge, i a certa gent que les passa morades per falta de recursos pot induir-los a votar allò que, en circumstàncies normals, no mai votarien.
Hi ha una cita apòcrifa que diu que “els ciutadans que trien assassins i corruptes no són víctimes, sinó còmplices o idiotes". Sabent que hi ha persones que passen per situacions extremes, jo no seria tan rotund en el judici. I això encara fa més detestable i vil la compra de vots amb càrrec als pressupostos púbics. Una ‘pagueta’ —no és això, Abascal?— a canvi de trair la pròpia ideologia. Aquests són els meus principis; però, igual que Groucho Marx, en tinc d'altres. Jo votaria els demòcrates, però si Trump em paga bé, votaré els republicans. No, no sempre els que voten corruptes són còmplices o idiotes; de vegades són víctimes. Roma no pagava traïdors, i per això va ser gran. El Cèsar americà sí que en compra; per això la seua decadència.
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