Vis a vis docencia / empatía animal

“La implicación directa de docentes es indispensable, fundamental para impartir programas de ética y respeto” y “educar en el trato ético hacia todos los seres sintientes”, afirma la psicóloga educativa Mariví Vaquer miembro de Proda (Profesionales para la Defensa Animal), asociación sin ánimo de lucro constituida en el año dos mil cinco en València, con un plantel de especialistas en diversas áreas.

Estudios realizados por las psicólogas estadounidenses Marian Radke-Yarrow y Carolyn Zahn-Waxler revelaron que “el aprendizaje infantil de la empatía se halla mediatizado por la forma en la que las otras personas reaccionan ante el sufrimiento ajeno”, juicio análogo al expuesto por Vaquer que, dando voz a un grupo de componentes de la citada entidad, comenta que “el aprendizaje se da prioritariamente por la observación de las figuras de referencia ya sea familia, sociedad…, si estas transmiten falta de empatía afectiva o crueldad, costará más la educación en la empatía afectiva y el voluntariado altruista”.

¿Está la sociedad preparada para el gran apagón de la sensibilidad, para la alexitimia general (“incapacidad para reconocer y gestionar las emociones propias y ajenas” según especifica el psicólogo Daniel Goleman)? ¿Está capacitada para resistir la galopante impasibilidad, -a todas luces premeditada-, que sigue imbuyéndose desde la más tierna infancia viéndose agravada por una constante conectividad –cada vez más precoz- con los artefactos tecnológicos aliados perfectos para la niebla emocional?

“El disfrute del sufrimiento ajeno es psicopatología” sea cual fuere la víctima y por mucho que se dore la píldora con eufemismos grandilocuentes de tradición, expansión de mercados, sectores productivos y hasta esparcimiento festivo.

En países occidentales involucionados, ¿qué es lo primero que se persigue o silencia? Palmariamente la amenazante educación que permite al alumnado pensar por sí mismo. ¡El siniestro cuento de nunca acabar!

En Secundaria, el estudiantado, gracias a las actividades pedagógicas desarrolladas por Proda, percibe que los animales no son objetos si no seres vivos con necesidades. Madres de alumnas declaran que sus hijas ya entienden la importancia de respetar y cuidar a los otros animales a la par que comprueban como crecen en procesos imaginativos desarrollando habilidades entumecidas.

“Hace años, las conductas de ayuda y el cuidado hacia los seres sintientes se veían como sinónimo de debilidad. Ahora vemos, cada vez más, la asertividad y el empoderamiento de los y las jóvenes que reivindican la justicia inherente al reconocimiento de los derechos de cada ser sintiente”, añade la también poseedora de postgrados en Clínica y Gerontología.

Actualmente Proda es estatal, “Hay un Proda Canarias, hay un Proda Castellón… Bastantes docentes de muchos sitios nos han escrito”.

Educación, Medicina, fuerzas de seguridad, Derecho, Psicología, Etología o Terapia ocupacional conforman el equipo Proda. Raquel Aguilar y Ana M. Lozano “son profes de secundaria”, Neus Moreno educadora social, Carmen Zomeño psicóloga “es la que suele hablar con los centros escolares, recibe ella los e-mails”, Chema Lera maestro de Primaria y Chema Serrano “poli local” son parte, junto a la citada Mariví Vaquer, del docto equipo facultado para una no menos cualificada ilustración sobre respeto y convivencia con los otros animales y la sensibilización “sobre el trato a cualquier ser vivo” posibilitando “que este planeta sea rico, fructífero y sublime”.

Ahora, con el inicio de curso “sería fantástico que los docentes nos pudiesen buscar y descargar las actividades”, comenta Vaquer. El programa “Respeto y convivencia con animales” y las presentaciones escolares “Dejando huella” adaptadas a Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y centros de atención especial surgen con el ciclo escolar.

“En los centros educativos hay múltiples factores que influyen en el alumnado, no solo el ambiente rural o ciudadano que, si es más abierto y relacional, sí ayuda al alumnado a poder aceptar puntos de vista más críticos e inclusivos”, comentan.

Wiesel, Premio Nobel de la Paz, en mil novecientos ochenta y seis, además de condenar ferozmente la explotación infantil, abogaba por tomar partido ante cualquier abuso y violación: “La posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que sufre”, dictamen aplicable al trato hacia el resto de seres vivos del planeta.

¿Censura y autocensura del profesorado en el País Valenciano por la reforma –apaño- “anti adoctrinamiento” que, curiosamente, ha sido maquinada por el adoctrinamiento, –valga la redundancia-, de la derecha y ultraderecha política? “Policía educativa” en acción, –basada en la “policía patriótica” espía-, ¿normalizando la “caza de brujas” al estilo franquista en los centros aun siendo rechazada por los propios inspectores? “Cualquier persona puede abrirnos un expediente casi sin tener pruebas” avisa una directora de estudios.

Relata el catedrático de Instituto y profesor asociado de Historia de la Educación de la Universidad de València, Wilson Ferrús Peris, en el libro coral: “El magisterio fusilado. La última lección del maestro republicano”, que maestros y maestras estuvieron “bajo el punto de mira de los sectores más reaccionarios de España, de la Iglesia y del catolicismo político”.

¿Nuevamente depurar toda instrucción que huela a progreso y autonomía?

Francesco Tonucci psicopedagogo italiano afirmaba que “la clase dirigente inventa la cultura oficial (tauromaquia, caza…), la cultura nacional (envidia), que no es tal en absoluto, pero que sí es, en cambio, la cultura de la clase dirigente (coacción, tirria, rivalidad, calumnia…)”, apostillando ¡“el cambio tiene que ser radical”!

Más de diez mil docentes, personal de los centros educativos públicos y parientes del alumnado vuelven a manifestarse en València retomando exigencias básicas: más personal, barracones, ratios alumnado profesorado por aula, climatización de espacios educativos y la obligatoriedad del valenciano (tal como votaron las familias en referéndum) “¡Educación pública de calidad y en Valencià!”. “Consellera dimissió!”.

¡Ojo al dato! El mayor rendimiento escolar no depende del coeficiente intelectual (CI), es la empatía el elemento que lo favorece.

El dominio casi absoluto sobre la infancia se ha trasmitido generacionalmente, -para bien y para mal-, ¿cuántas personas, escudándose en la romana patria potestas, han modelado y aleccionado a hijos e hijas en creencias, violencias contra los demás animales, polémicas, odios raciales, fobias de género y por diversidad sexual?

¿Cuándo dejará la infancia de ser un mero recipiente en el que adultos tronados vierten sus infames trastos?

Cientos son los centros que han demandado las actividades de Proda, en ocasiones para un solo nivel educativo y en otros muchos para la totalidad estimándose en miles el total del alumnado participante tanto en centros de titularidad pública como ocasionalmente concertados y privados, “para nosotros no existe ninguna diferencia”.

Durante años “Proda no obtuvo ninguna subvención por lo que se financiaba de recursos propios” dedicando la totalidad de los ingresos posibles “al desarrollo de materiales”. “Al ser actividades sin costo, –la excepción ha sido cuando algún Ayuntamiento nos solicitaba la programación para todos los centros del municipio-”, siendo rápida y directa la tramitación.

El pasado curso dos mil veinticinco - dos mil veintiséis, en el IES Tavernes Blanques (València), estudiantes de 1º de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, participaron en un proyecto Proda de tutoría para la empatía afectiva a través de la empatía animal. También se han impartido cursos, durante más de once años, al profesorado de educación pública en los Cefire (Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos) del País Valenciano y gracias a Proda se impulsaron propuestas no de ley en el Parlamento español.

Tanto docentes como técnicos en educación y familiares del alumnado acceden a su web (asociacionproda.org) donde consultan sus programas de actividades y saben de detalles para participar en su agenda.

¡Es urgente educar en la conquista de la empatía y poder evitar el descalabro de la humanidad que -a este paso de ogro- someterá hasta a la raíz etimológica del vocablo (“cualidad de humano”)!

Indudablemente el entorno egocéntrico no es buen caldo de cultivo para la inteligencia emocional “por eso, el pensamiento crítico que trasmitimos es tan necesario para que (infancia y adolescencia) puedan desarrollar eficazmente su potencial cognitivo, emocional, social y ético”.

¿Por qué en ciertos círculos no se respeta el desgarro por la pérdida de un ser de otra especie? Primordialmente en la infancia y, por supuesto, en el resto de edades, es muy importante la actitud hacia este dolor. “Comprensión, acompañamiento y ofrecer apoyo” es ¡siempre! necesario. Valorar la congoja. No burlarse.

Añade Vaquer que “cuando un animal de familia envejece constituye una oportunidad para el menor de aprender a ejercer la ética del cuidado que, después, formará parte de sus actitudes ante los demás seres sintientes y la naturaleza”.

Amor engendra amor y violencia genera violencia.

Cabría preguntarse ante actitudes irregularmente crueles en menores lo expuesto por la psicoanalista francesa Maud Manonni: “¿dónde comienza la enfermedad del niño y dónde termina la neurosis de los padres?”.

“De ellos y ellas (infancia y adolescencia) depende que el futuro dibuje un mundo más habitable para todos los seres sintientes”.

En la pasada concentración de protesta por el incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal por parte de los ayuntamientos respecto a las colonias felinas, Proda estuvo presente reclamando “que también se cumpla la parte de la Ley en la que se habla de educación y concienciación a la ciudadanía, porque eso constituye una sociedad mejor”.

¿Y la política? ¿Qué hace la política por la educación en empatía hacia todos los seres sintientes –si es que hace algo-? Grosso modo no les interesa, la desmerecen.

Proda, en un principio, contactó con la Consellería de Educación en València aspirando a “poder acceder al sistema escolar con su apoyo”. ¿Resultado? “Ningún interés ni comprensión sobre la relevancia del trabajo sobre empatía” animal. Aun así la labor de Proda no ha cesado, “si bien nunca obtuvimos subvenciones que la facilitaran”.

El neurocientífico indo-estadounidense Vilayamur Ramachandran, afirmaría: “No somos ángeles, somos simplemente simios sofisticados. Sin embargo nos sentimos como ángeles atrapados dentro de los cuerpos de las bestias”.

Habilidades de comunicación, sensibilización social, trabajo en equipo, responsabilidad, participación activa, integración del grupo, apoyo mutuo, autoestima, valores de respeto, cuidado y compromiso con la comunidad son logros de la asociación para con el alumnado.

Contra el acoso escolar (bullying) la empatía animal es herramienta preventiva evitando la temida imitación al querer ser aceptados por el grupo avasallador.

¿Existe criterio de empatía animal al seleccionar lecturas en los centros docentes españoles tanto privados, concertados como públicos? La lectura es fundamental para la formación en valores, ética, empatía e inteligencia emocional.

“Nunca he escarbado la tierra ni he buscado nidos; tampoco he recogido hierbas ni tirado piedras a los pájaros. Pero los libros han sido mis pájaros y mis nidos, mis animales domésticos mi establo y mi campo”, relataría Jean-Paul Sartre en Las palabras.

¿Capacidad lectora destruida para abrir de par en par las convenientes puertas del alelamiento? “Sólo el 2% de los alumnos de 15 a 16 años es capaz de leer textos largos y complejos” (Informe Pisa 2026). Mientras tanto entusiastas de Ali Babá y los cuarenta ladrones, apalancados en los “sillones”, manejan la Educación.

“La empatía afectiva, la compasión y la conducta proactiva de ayuda en el cuidado extenso, son las herramientas de supervivencia moral de nuestra especie si queremos acabar con la violencia”, indican desde Proda.

Luis Rojas Marcos, psiquiatra sevillano, aseveraba que “la humanidad es esencialmente bondadosa. Millones de ángeles anónimos lo demuestran cada día esquivando los vientos dominantes del odio, el egoísmo, el dominio, la venganza, el sadismo y la anomia (carencia de normas sociales, de ley)”.