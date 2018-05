La paraula «turismofòbia» és de creació recentíssima. Divendres passat s'aprovà en el Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua la seua incorporació al «Diccionari normatiu valencià», i ja es pot consultar en la versió web del diccionari. La definició és molt senzilla: 'Animadversió al turisme o als turistes'.

Està constituïda per la unió de la forma prefixada «turismo-» (com «fisico-», «medico-», «socio-» i tantes altres) i el sufix «-fòbia». En el «Diccionari normatiu valencià» hi ha seixanta-dos tipus de fòbies definides. En realitat, qualsevol cosa és susceptible de causar una aversió profunda, fins al punt de convertir-se en un procés patològic. Però el que fa que un terme passe a consolidar-se com a paraula comuna és la freqüència d'ús. Per raons sociològiques que tenen causes diverses, la paraula «turismofòbia» ha adquirit en els últims temps una gran difusió en els mitjans de comunicació, i això és el que ha fet que l'AVL haja decidit incorporar-la al «DNV».

Més informació...