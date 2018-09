La paraula «faena» prové del llatí «facienda», forma de gerundiu del verb «fac?re», 'fer', que significava 'coses per fer'. I encara s'usa amb eixe mateix sentit en l'expressió «tindre faena», és a dir, 'tindre coses pendents de fer', usada sovint per a excusar-se davant d'altres requeriments.

En castellà, el mateix ètim llatí donà la forma «hacienda», que després nosaltres adaptàrem com a «hisenda», amb el significat bàsic de 'finca rural', que després s'ampliaria a altres camps. En realitat, estos dos significats, el de «faena» i el de «hisenda», tenen una relació molt directa. El lloc i l'activitat es fonen en fecunda sinestèsia. I les llengües intercanvien els mots: els valencians manllevàrem «hisenda» del castellà i els castellans prengueren «faena» del valencià.

Originàriament, en tot el domini lingüístic es deia «faena», però en una part del territori es transformà a «feina» per la confusió produïda per la neutralització de les vocals «a» i «e», i la intercalació d'una vocal antihiàtica.

