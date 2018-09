La paraula «tornada» és un substantiu format a partir del participi del verb «tornar», que procedia del llatí «tornare», derivat de «tornus», 'torn', una màquina que, independentment de la seua funció concreta, pega voltes sobre un eix.

«Tornar» és, per tant, regressar al lloc d'origen, com l'operació que una vegada i una altra fa un torn; i la «tornada» és el viatge que fem desfent el camí fet. En sentit figurat, la «tornada» és la recuperació dels hàbits rutinaris de cada dia.

Modernament, s'ha creat l'expressió «estar de tornada de tot» per a fer referència, sovint en un to irònic, a aquells que sembla que ho han experimentat tot, que ho saben tot, que ningú els pot ensenyar res de nou. Setembre és el mes de la tornada: tornem a on estàvem abans d'anar-nos-en, en el mateix escenari i amb les mateixes persones.

Més informació...