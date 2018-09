Una «persiana», com és ben sabut, és un element mòbil constituït per una sèrie de llistons units entre si, que es col·loca en l'obertura d'una finestra o d'una porta per a regular l'entrada de llum o calor. La paraula prové del francés «persienne», adjectiu amb què es designaven les persones o els objectes originaris de Pèrsia, que era el nom que rebia antigament l'actual Iran.

I és que, efectivament, les persianes començaren a importar-se de Pèrsia, a través dels mercaders de Venècia, durant el segle XVIII. París era la capital de la cultura europea en aquell moment, i des d'allí es difongué la moda de posar-ne per tota Europa.

Cal remarcar que els valencians hem sigut històricament uns productors importants de persianes, especialment en la vila de Sax, fins al punt que encunyàrem l'expressió «persiana valenciana» per a designar-ne un model peculiar, que s'apuja i s'abaixa per mitjà d'una cordeta desplaçada a través d'una corriola situada en la part superior.

