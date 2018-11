La paraula «morralla» és un derivat de «morro», modificat amb el sufix «-alla», que aporta un valor quantificador. Originàriament, com a resultat de la combinació d'estos dos valors semàntics, «morralla» feia referència al conjunt de corretges que es posaven en el morro d'un animal perquè no menjara aliments inadequats. Partint d'esta funció, la «morralla» passà a designar els peixos menuts que queden enganxats en les xàrcies. Tal com descriu Alfred Ayza en el seu llibre «El món mariner de Peníscola»: «De la captura aconseguida per les embarcacions, era i és tradició pesquera de donar a cada mariner una ració de peix d'escàs valor, la morralla, composta de galeres, cabuts, serranos, vetes, mollicó, llucet, gitanetes, burrets...».

En un nou salt figuratiu, per contraposició a l'expressió «peix gros», 'persona poderosa', la «morralla» passà a usar-se despectivament per a referir-se al conjunt de persones que, dins d'una organització, tenen un pes insignificant.

Més informació...