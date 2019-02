El verb «criogenitzar» és un cultisme provinent de l'àmbit científic que fa referència a l'acció de congelar un ser viu a unes temperatures molt baixes, amb la finalitat de poder realitzar-ne posteriorment una reanimació. Es tracta d'una pràctica recurrent en obres i pel·lícules de ciència-ficció, que se sustenta en la idea que la congelació extrema, evitant la presència d'aigua en estat líquid, preserva la vida de les cèl·lules i, per tant, a partir dels avanços mèdics que podrien produir-se en un futur, potser es podrien curar les afeccions que van causar la seua mort. La criogenització és, ara com ara, la fantasia científica que servix per a alimentar l'anhel de sobreviure a la mort.

S'ha format per l'adjunció del sufix «-itzar», habitual en la formació de verbs, al terme «criogènia», format per la combinació de la forma prefixada «crio-», provinent del grec «krýos», que significa 'fred', i la forma sufixada «-gènia», provinent del grec «geneá», que vol dir 'origen, naixement'.

Més informació...