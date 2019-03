La paraula «arxipèleg» (que també presenta la forma «arxipèlag») prové de la combinació del prefix d'origen grec «arkhe», que significa 'superior', usat sobretot en la formació de paraules que fan referència a càrrecs que denoten preeminència, com ara «arxiduc», «arxidiaca» o «arxiprest», i la paraula «pèleg», provinent igualment del grec «pelagus», que significava 'mar'.

Per als grecs antics, el mar Egeu (conegut com a «Egeo Pèlagos»), que separa la península grega de Turquia, té com a característica distintiva que està ple d'illots, amb terrenys fèrtils colonitzables, que facilitaven la navegació amb embarcacions rudimentàries. Era, per tant, un espai d'expansió natural, i per això fou conegut com a «arkhipelagos», el 'mar principal'. En italià esta paraula s'adaptà com a «arcipelago»; però, per les característiques peculiars del mar Egeu, passà a designar un grup d'illes pròximes de característiques geomòrfiques similars. I amb este significat s'expandí a la resta de llengües.

