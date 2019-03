La paraula «feminicidi» (que també presenta la variant «femicida») és el resultat de combinar la forma llatina «fem?na», que significa 'dona', i la forma sufixada «-cidium», derivada igualment del llatí «caedere», que vol dir 'matar'. Per tant, la combinació resultant d'estos dos components significa estrictament 'matar una dona'. Però l'ús de la paraula «feminicidi» ha adquirit un sentit més específic. No és només matar una dona, sinó matar-la pel fet de ser dona. Es tracta d'una assassinat perpetrat per raons sexistes, motivat per l'odi, el menyspreu, el plaer o el sentiment de possessió patrimonial.

El terme «feminicidi» fou usat en anglés, amb la forma «femicide», a començaments del segle XIX, però és sobretot en la dècada dels setanta del segle XX quan, a partir de l'ús que en feu l'escriptora i activista feminista Diana Rusell en el Tribunal Internacional dels Crims contra la Dona, convocat a Brussel·les en 1976, que el terme «feminicidi» adquirí cos doctrinal i fins i tot passà a integrar-se com a delicte en diverses legislacions penals.

