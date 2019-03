La paraula «xocolatada» és un derivat de «xocolate», a la qual se li ha afegit el sufix «-ada», que aporta un matís quantitatiu, i que sovint és usat en l'àmbit gastronòmic per a anomenar determinats menjars, com ara «caragolada», «fideuada», «mariscada»... El mot primitiu, «xocolate», tal com explicàrem en un altre apunt, prové del nàhuatl «xocoatl», format per la fusió de «xoco», 'amarg', i «atl», 'aigua'.

Però la «xocolatada» no és només una gran quantitat de xocolate. És molt més que això: la «xocolatada» és un acte social, de caràcter lúdic, en què se servix una tassa de xocolate, acompanyat sovint de bunyols o de coca, que actua com a factor de cohesió d'un grup de persones que es congrega al voltant d'una taula o en un espai lliure.

La forma «xocolatada» també admet la variant «xocolatà», que és com la pronuncien la majoria dels valencians col·loquialment i que presenta una gran tradició d'ús en la literatura popular.

