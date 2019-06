Un «autobús» és un vehicle terrestre de grans dimensions, destinat al transport de grups de persones, que generalment seguix un trajecte fix dins de l'àmbit urbà o entre poblacions pròximes.

El mot «autobús» és un préstec del francés. S'havia engendrat en 1907 a partir de la combinació del prefix d'origen grec «auto-», que significa 'per si mateix', i la terminació de la paraula llatina «omnibus», 'per a tots', amb què es designava un vehicle de grans dimensions arrossegat per cavalls que s'usava per al transport públic.

Però, al marge del que puga suggerir este ètim llatí, com a mitjà de transport col·lectiu, la paraula «òmnibus» s'havia encunyat a partir del nom d'una botiga de barrets a on estava situada la parada de cotxes de cavalls en la ciutat francesa de Nantes, anomenada «Omnes Omnibus», que feia un joc de paraules entre el cognom del propietari, «Omnès», i la paraula llatina «omnibus», amb què es volia donar a entendre que s'hi venien barrets per a tot el món. I d'aquell fet fortuït ens ha vingut l'autobús.

