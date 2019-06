La paraula «bus» és, per una banda, un acurtament de «autobús», que tractàvem en l'apunt d'ahir; però, per una altra, este mateix vocable es referix també a la persona que opera submergida dins de l'aigua, i que respira amb l'ajuda de botelles d'oxigen o d'altres mitjans. Pot fer-ho com a activitat laboral (amb la finalitat d'extraure objectes afonats o per a inspeccionar o reparar obres, vaixells, etc.), o bé com a activitat lúdica (per a explorar els fons marins).

La paraula «bus» és una adaptació del castellà «buzo», que prové del portugués «búzio», i este del llatí «buc?na», que significava 'banya, corn'. Però el sentit principal del mot portugués «búcio» és el que fa referència a un mol·lusc gasteròpode marí, amb una closca proveïda d'espines i prolongada en un tub llarg, conegut també com a «canilha»; en castellà, «cañadilla», i en valencià, «caragol punxós».

