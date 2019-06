Amb la paraula «desgavell» es fa referència a alguna cosa que pareix absurda: «la seua proposta és un desgavell». Però l'absurditat ve determinada sovint pel desorde i la consegüent sensació de confusió que provoca. Això és precisament el que volia transmetre Vicent Gascon Pelegrí (acadèmic de l'AVL entre 2001 i 2004) quan es referia al «caòtic desgavell que era la comunitat de Rascanya».

Esta idea de caos i confusió associada a la paraula «desgavell» s'entén millor si es resseguix el procés de formació de la paraula: «desgavell» és un derivat postverbal de «desgavellar», que significa 'desbaratar'. S'havia format a partir de «gavellar» amb l'anteposició del prefix «des-», que aporta un significat negatiu. Per la seua banda, «gavellar» derivava de «gavell», mot que prové del llatí «cavellus», diminutiu de «cavus», que al·ludia a la 'conca formada amb les mans' i, per extensió, a un feix d'alguna cosa que es podia agarrar amb les mans. Però «fer gavells» o «gavellar» era també una operació de posar orde, ajuntant les herbes i lligant-les per a poder vendre-les.

