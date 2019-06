La paraula «robot» ens ha vingut, com la majoria dels neologismes actuals, a través de l'anglés; però, en este cas concret, l'anglés ha actuat com a simple llengua intermediària. El terme «robot» fou encunyat per l'escriptor txec Karel ?apek per a referir-se als protagonistes de la seua obra teatral de ciència-ficció anomenada «R.U.R.» (acrònim de Rossum's Universal Robots, una companyia dedicada a la fabricació d'hòmens màquina). L'obra fou estrenada l'any 1921 en el Teatre Nacional de Viena. Encara que la paraula «robot» no sorgí del no-res. Nasqué com una variació del mot txec «robota», que significava 'treball forçat'. Així és com es concebien inicialment els robots: com una mà d'obra barata i incansable.

Però, per a bé o per a mal, els robots han passat a formar part de la nostra vida quotidiana. Ja fan part de la neteja de la casa, així com moltes altres tasques domèstiques. Inclús n'hi ha, amb èxit considerable en alguns països, que fan de mascotes. Però, sobretot, ja són peces totalment insubstituïbles en molts processos de fabricació industrial. El futur sembla inconcebible sense robots pul·lulant al nostre voltant.

Més informació...