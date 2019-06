La «falcia» és un pardal recobert de plomes negres, amb una taqueta blanca davall de la gola; té el cos en forma de fus; la cua, curta, en forma de V, i les ales, llargues i estretes, en forma de falç. És precisament esta forma arquejada de les ales, tan singular i distintiva respecte a altres pardals, la que ha inspirat la creació del nom «falcia», per derivació de «falç». Però, dins del nostre domini lingüístic, esta denominació conviu amb molts altres noms, com ara «falcilla», «falcillot», «falciot», «francillot», «corbellot» o «avió».

El seu nom en la taxonomia científica és «Apus apus», que prové del grec antic «apous», 'sense peus'. I no és que no tinga potes, que sí que en té, encara que molt curtes, fins al punt que els antics creien que les tenia atrofiades, i per això sempre estava enlaire: menja volant, copula volant i fins i tot dorm volant. Pot estar en vol durant deu mesos seguits ininterrompudament. Només reposa per a pondre els ous i criar els seus pollets.

