La paraula «palleter» és un derivat de «palleta», diminutiu de «palla,» que provenia del llatí «palea», amb què ja s'al·ludia, igual que ara, a la 'tija del blat o d'altres gramínies després de seca i separada del gra'. El «palleter», tal com explica el diccionari, era la 'persona que venia palletes o lluquets'. Però esta rònega definició segurament no permet entendre el verdader significat de «palleter». Els que exercien este humil ofici es dedicaven a retallar trossets de palla i untar-ne un extrem amb una porció de sofre per a fer-los servir després per a encendre el foc. El resultat d'esta operació eren les «palletes», l'antecedent directe dels «mistos».

Però, en l'actualitat, extingit ja l'ofici, la paraula «palleter» està associada en la tradició valenciana a la figura de Vicent Doménech, qui el 23 de maig de 1808 enarborà la seua faixa a una canya a manera de bandera i, pujant-se'n damunt d'una cadira enmig de la plaça del Mercat, declarà la guerra a Napoleó.

