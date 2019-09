La paraula fiasco té bàsicament el significat de 'fracàs', i s'usa especialment per a fer referència al mal resultat obtingut per un artista. Però cada volta és més habitual usar-la també en molts altres àmbits, siga per a referir-se a una relació sentimental fallida, un projecte empresarial que no ha reeixit, unes negociacions polítiques que no han donat el resultat esperat...

El mot fiasco prové de la forma homònima italiana. Però en italià, almenys originàriament, esta paraula tenia un significat ben diferent. Procedia del germànic gòtic flaskô, que feia referència a una 'funda de vimen per a recobrir una ampolleta de vidre', i que en valencià ha donat origen a la forma flascó i en castellà a frasco.

La connexió entre estes dos accepcions de la paraula italiana fiasco sembla que prové d'una actuació de l'actor bolonyés Domenico Giuseppe Biancolelli, que, durant el segle XVII, exasperat per la falta de reacció del públic, llançà violentament a terra l'ampolleta que portava, fent-la miquetes i causant un gran estrèpit. Fou així com el fiasco ('flascó') quedà associat a la idea de fracàs.

